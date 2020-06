Costa Rica, Jonathan McDonald e la maglia con la scritta Burger King

Il calciatore del LD Alajuelense è sceso in campo contro il Deportivo Saprissa cambiando nome sulla maglia: spunta la scritta Burger King.

Una trovata pubblicitaria che non si vede certo tutti i giorni. In il calciatore Jonathan McDonald ha sorpreso tutti lunedì 1 giugno, scendendo in campo contro il Deportivo Saprissa con una maglia molto particolare.

Jonathan McDonald, delantero del Alajuelense de Costa Rica, cambió el apellido en su camiseta y se puso Burger King. pic.twitter.com/v3zduS0bcc — Jon Laucirica (@Jonlaucirica) June 1, 2020

Il calciatore del LD Alajuelense, infatti, è stato "oggetto" di una trovata pubblicitaria geniale, chiamandosi proprio McDonald, i noti rivali della Burger King lo hanno fatto scendere in campo con una maglia con la scritta della nota azienda di hamburger, rivale storica della McDonald.

In pratica il giocatore è come se avesse cambiato nome per una partita, strappando un sorriso a tutti.

Jonathan McDonald, tra l'altro, in Costa Rica è un giocatore abbastanza noto, contando all'attivo anche 15 presenze con la nazionale maggiore.