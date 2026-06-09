Come guardare Costa d'Avorio-Ecuador con una VPN

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Il calcio d’inizio di Costa d’Avorio vs Ecuador è previsto per il 14 giugno 2026 alle 19:00 EST (23:00 GMT).

Costa d’Avorio vs Ecuador: contesto della partita

Costa d’Avorio ed Ecuador, entrambe solide in difesa, si affrontano per la prima volta nel Gruppo E in Pennsylvania.

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave della Costa d'Avorio?

Emerse Faé, subentrato dopo la vittoria alla Coppa d’Africa 2023, ha reso la difesa più solida. Al centro della difesa c’è Evan Ndicka. In mediana Seko Fofana e il capitano Franck Kessie assicurano dinamismo e leadership, mentre sulle fasce Amad Diallo e Simon Adingra offrono estro e incisività.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave dell'Ecuador?

Anche l’Ecuador punta sulla solidità difensiva. I difensori del PSG Pacho e dell’Arsenal Piero Hincapie, reduci dalla finale di Champions, formano la base della retroguardia disegnata dall’allenatore argentino Sebastián Beccacece, che dal 2024 guida la nazionale con un calcio di pressing alto e grande passione in panchina. Sotto la sua guida, la squadra punta al possesso palla e a una difesa solida. A centrocampo brilla Moisés Caicedo del Chelsea, capace di coprire ogni zona del campo.

Getty Images

Rosa della Costa d’Avorio (26 giocatori)

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Difensori: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampisti: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Attaccanti: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

Il percorso della Costa d'Avorio verso i Mondiali

La Costa d’Avorio ha dominato il Gruppo F delle qualificazioni CAF, conquistando il pass per i Mondiali 2026 dopo 12 anni. Guidata da Emerse Faé e trascinata dall’euforia del trionfo alla Coppa d’Africa 2023, la squadra è rimasta imbattuta e ha chiuso le 10 gare senza subire reti.

Rosa di 26 giocatori dell'Ecuador

Portieri: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Difensori: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampisti: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, in prestito dal Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaccanti: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anversa), Jeremy Arevalo (Stoccarda).

Il percorso dell'Ecuador verso i Mondiali

La loro campagna si è basata su una difesa solida: solo cinque gol subiti in 18 partite nella difficile zona CONMEBOL, chiudendo secondi dietro l’Argentina campione del mondo. Sono stati in svantaggio per meno di 100 minuti in tutto il torneo.

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Come vedere la partita sul grande schermo

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Notizie sulla squadra e formazioni

La Costa d'Avorio è guidata da Emerse Fae in questo Mondiale. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche, né una formazione ufficiale. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili poco prima del calcio d'inizio.

L'Ecuador è guidato da Sebastián Beccacece e, come per gli avversari, non ci sono ancora notizie di infortuni, squalifiche o formazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Costa d’Avorio arriva ai Mondiali in buona forma: tre vittorie nelle ultime cinque uscite. L’ultima è un 2-1 sulla Francia (gol di Doué e Diallo) del 4 giugno. In precedenza aveva superato Scozia 1-0 e Corea del Sud 4-0, per un totale di cinque reti segnate. L'unica sconfitta è arrivata per 3-2 contro l'Egitto in Coppa d'Africa a gennaio.

L’Ecuador ha vinto tre delle ultime cinque gare, pareggiando le altre due. Nella finale di preparazione ha superato il Guatemala 3-0 il 7 giugno, dopo il 2-1 all’Arabia Saudita a maggio. A marzo ha impattato 1-1 con Olanda e Marocco. In cinque match ha segnato nove gol e incassati tre.

Testa a testa

Nel database attuale mancano gli scontri diretti tra Costa d'Avorio ed Ecuador. Sarà il loro primo incontro ai Mondiali FIFA.

Classifica

Nel Gruppo E l'Ecuador è seconda e la Costa d'Avorio quarta, alla vigilia del debutto.