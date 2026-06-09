Il calcio d'inizio di Costa d'Avorio-Ecuador è previsto per il 14 giugno 2026 alle 19:00 EST (23:00 GMT).

Costa d’Avorio vs Ecuador: contesto della partita

Costa d’Avorio ed Ecuador, nel Gruppo E, si affrontano in un esordio difensivamente attento in Pennsylvania.

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave della Costa d'Avorio?

Emerse Faé, subentrato dopo la vittoria alla Coppa d’Africa 2023, ha reso la squadra più solida in difesa. Al centro della difesa c’è Evan Ndicka. In mediana Seko Fofana e il capitano Franck Kessie assicurano dinamismo e leadership, mentre sulle fasce Amad Diallo e Simon Adingra offrono estro e incisività.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave dell'Ecuador?

Anche l’Ecuador punta sulla solidità difensiva. I difensori del PSG Pacho e dell’Arsenal Piero Hincapie, reduci dalla finale di Champions, formano la base della retroguardia disegnata dall’allenatore argentino Sebastián Beccacece, che dal 2024 predilige un pressing alto e un gioco offensivo. Sotto la sua guida la squadra punta al possesso palla e a una difesa solida. A centrocampo spicca Moisés Caicedo del Chelsea, capace di coprire l’intero campo.

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Rosa della Costa d’Avorio (26 giocatori)

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Difensori: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampisti: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Attaccanti: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

Il percorso della Costa d'Avorio verso i Mondiali

La Costa d’Avorio ha dominato il Gruppo F della CAF, conquistando il pass per i Mondiali 2026 dopo 12 anni. Guidata da Emerse Faé e forte del trionfo alla Coppa d’Africa 2023, la squadra ha chiuso le 10 qualificazioni senza subire gol.

La rosa dell'Ecuador conta 26 giocatori.

Portieri: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Difensori: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampisti: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, in prestito dal Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaccanti: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anversa), Jeremy Arevalo (Stoccarda).

Il percorso dell'Ecuador verso i Mondiali

La chiave del successo è stata la solidità difensiva: solo 5 gol subiti in 18 gare, un dato notevole nel difficile girone CONMEBOL, chiuso al secondo posto dietro l’Argentina campione del mondo. La squadra è stata in svantaggio per meno di 100 minuti in tutto il torneo.

Notizie squadra e probabili formazioni

La Costa d’Avorio è guidata da Emerse Fae. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche, né è stata diffusa una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

L'Ecuador è guidato da Sebastián Beccacece. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche e non è stata resa nota la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

La Costa d’Avorio arriva ai Mondiali in forma, avendo vinto tre delle ultime cinque partite. L’ultima uscita è il 2-1 alla Francia (gol di Doué e Diallo) del 4 giugno. In precedenza aveva superato 1-0 la Scozia e 4-0 la Corea del Sud, per un totale di cinque reti segnate. L'unica sconfitta è arrivata per 3-2 contro l'Egitto in Coppa d'Africa a gennaio.

L'Ecuador ha vinto tre delle ultime cinque partite e pareggiato le altre due. Nell'ultima amichevole, il 7 giugno, ha battuto il Guatemala 3-0; a maggio aveva superato l'Arabia Saudita 2-1. A marzo ha pareggiato 1-1 con Olanda e Marocco. In queste cinque gare ha segnato nove gol e subìto tre.

Storia degli scontri diretti

Nel dataset attuale non ci sono dati sugli scontri diretti tra Costa d'Avorio ed Ecuador: sarà il loro primo incontro ai Mondiali FIFA.

Classifica

Nel Gruppo E l'Ecuador è seconda, la Costa d'Avorio quarta, alla vigilia del debutto.