Costa d'Avorio-Algeria dove vederla: Sky o Discovery +? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

COSTA D'AVORIO-ALGERIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Costa d'Avorio-Algeria

Costa d'Avorio-Algeria Data: 20 gennaio 2022

20 gennaio 2022 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: Discovery +

Discovery + Diretta streaming: Discovery +

La fase a gironi della Coppa d'Africa arriva alla sua ultima e decisiva giornata. Nel Gruppo E è in programma Costa d'Avorio-Algeria: due potenze del calcio africano che però fin qui hanno avuto un cammino molto diverso.

La Costa d'Avorio ha ottenuto 4 punti nelle prime due gare, mettendo quasi al sicuro la qualificazione. Gli 'Elefanti' hanno battuto all'esordio la Guinea Equatoriale per 1-0, per poi pareggiare per 2-2 contro la Sierra Leone.

Decisamente più deludente l'andamento dell'Algeria, ancorata all'ultimo posto del girone con un solo punto. Per sperare nella qualificazione, le 'Volpi del deserto' hanno un solo risultato disponibile e cioè la vittoria.

Come già accennato, Costa d'Avorio e Algeria sono attualmente due tra le nazionali più forti del calcio africano. L'ultima edizione del torneo è stata vinta proprio dagli algerini, a quota due successi così come i rivali ivoriani (trionfatori nel 1992 e nel 2015).

Di seguito troverete molte altre informazioni riguardo a Costa d'Avorio-Algeria, dalle formazioni ad indicazioni su come seguire l'evento in tv e streaming.

ORARIO COSTA D'AVORIO-ALGERIA

La partita tra Costa d'Avorio e Algeria verrà giocata giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 17.00, presso il Complesso polisportivo di Japoma (situato nella città camerunese di Douala).

DOVE VEDERE COSTA D'AVORIO-ALGERIA IN TV

Coloro che vorranno seguire il confronto tra ivoriani e algerini dovranno disporre di una moderna smart tv per poter accedere all'app di Discovery +, che trasmette in esclusiva per l'Italia le partite della Coppa d'Africa. Per gustarsi l'evento, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale.

Discovery + è visibile anche grazie all'offerta di Tim Vision che riguarda il calcio.

COSTA D'AVORIO-ALGERIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a Discovery + possono usufruire di tale servizio tramite supporti diversi dalla smart tv. Possono infatti scaricare l'app per smartphone e tablet oppure accedervi tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI COSTA D'AVORIO-ALGERIA

Costa d'Avorio in campo con il 4-3-3, con A. Sangaré tra i pali protetto da una difesa con Aurier, Bailly, Deli e Konan. Il milanista Kessié gioca in mediana con I. Sangaré e Seri, a sostegno di un tridente offensivo formato da Zaha, Haller e Pépé.

L'articolo prosegue qui sotto

Modulo speculare da parte dell'Algeria, in cui Benlamri e Mandi saranno i centrali davanti e M'Bolhi in una retroguardia con Atal e Bensebaini come terzini. Bennacer guiderà il centrocampo, di cui faranno parte anche Bendebka e Feghouli. In avanti Mahrez, Bounedjah e Belaili.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): A. Sangaré; Aurier, Bailly, Deli, Konan; I. Sangaré, Seri, Kessié; Zaha, Haller, Pépé.

ALGERIA (4-3-3): M'Bolhi; Atal, Benlamri, Mandi, Bensebaini; Bennacer, Bendebka, Feghouli; Mahrez, Bounedjah, Belaili.