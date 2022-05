Cosenza-Vicenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

COSENZA-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cosenza-Vicenza

Cosenza-Vicenza Data: 20-05-2022

20-05-2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Helbiz Live

(201 del satellite), (202 del satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Cosenza e Vicenza in campo per la gara di ritorno dei playout di Serie B.

E' la notte decisiva. Cosenza e Vicenza si sfidano nell'ultimo atto dei playoff di B per decretare chi rimarrà in cadetteria e chi, invece, sarà costretto a ripartire dalla Serie C.

La gara d'andata, giocata al 'Menti', si è conclusa 1-0 grazie al goal decisivo di Christian Maggio al 90'.

Una rete che pone i biancorossi in posizione di leggero ma sensibile vantaggio in vista del secondo appuntamento in terra calabrese. Alla squadra di Baldini basterà infatti un pareggio per assicurarsi la salvezza.

Il Cosenza di Bisoli, però, è tutt'altro che spacciato perché vincendo con qualsiasi scarto, si salverebbe grazie al miglior piazzamento nella regular season.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Cosenza-Vicenza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO COSENZA-VICENZA

Cosenza-Vicenza verrà disputata venerdì 20 maggio 2022 allo Stadio 'Marulla' di Cosenza. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE COSENZA-VICENZA IN TV

La sfida tra Cosenza e Vicenza sarà trasmessa in diretta da DAZN: gli abbonati dovranno scaricare l'app su smart tv compatibile, oppure su una console di gioco come PlayStation e Xbox, o infine su dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

La partita sarà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Cosenza-Vicenza visibile anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, a cui si potrà accedere tramite app anche sulle moderne smart tv.

COSENZA-VICENZA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN e Sky Go, gli abbonati potranno seguire la diretta della sfida del 'Marulla' scaricando le relative app su dispositivi mobili o accedendo ai rispettivi siti ufficiali tramite pc o notebook. Lo stesso procedimento si potrà seguire attraverso Helbiz Live.

L'opzione NOW, invece, vi permetterà di acquistare il ticket 'Sport' e di selezionare la diretta della gara.

Il racconto di Cosenza-Vicenza sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale della partita.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA-VICENZA

VICENZA (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. All. Baldini.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Camporese; Bittante, Vallocchia, Venturi, Kongolo, Liotti; Larrivey, Caso. All. BIsoli.