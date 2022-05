Cosenza-Vicenza 2-0: Larrivey da sogno, i ‘Lupi della Sila’ restano in Serie B

Aveva un solo risultato utile a disposizione per assicurarsi la permanenza in Serie B e il Cosenza quell’unico risultato, ovvero la vittoria, è riuscito ad ottenerlo spinto da uno stadio ‘San Vito - Gigi Marulla’ caldo come non mai.

La compagine guidata da Pierpaolo Bisoli, nel match di ritorno dei playout di B, era chiamata a ribaltare la sconfitta per 1-0 patita nel match di andata sul campo del Vicenza.

Partita non semplice per i ‘Lupi della Sila’ che, soprattutto nelle battute iniziali, hanno sofferto l’intraprendenza degli ospiti. E’ il Vicenza infatti a partire meglio e a rendersi pericoloso in apertura soprattutto con Ranocchia. Il Vicenza spinge sull’acceleratore alla riceda di quel goal che possa garantire un’enorme dose di sicurezza, ma al 27’ è Diaw a non trovare la via della rete da ottima posizione.

Il Cosenza riesce a venire fuori negli ultimi minuti della prima frazione, ma il risultato non cambia. Si torna negli spogliatoi con uno 0-0 che premia gli ospiti.

Nella ripresa, a venti secondi dal calcio di avvio, il goal che fa esplodere il popolo di fede rossoblù: Contini riesce a respingere un colpo di testa di Zilli, ma il pallone arriva dalle parti di Larrivey che, da posizione ravvicinata, non deve far altro che spingere in rete. E’ 1-0.

Galvanizzato dal goal, il Cosenza continua a spingere e, dopo essersi reso pericoloso in un paio di occasioni con Caso, al 67’ passa di nuovo. Tocco di mani in area di Brosco su un calcio di punizione battuto da Liotti, per Massa è rigore: sul dischetto si presenta ancora Larrivey che spiazza Contini.

Nel finale il Vicenza non trova la forza per reagire ed agguantare almeno quel pari che vorrebbe dire salvezza. Il Cosenza riesce a gestire la situazione con relativa tranquillità e al triplice fischio può esplodere la festa.

I rossoblù si garantiscono quindi la salvezza, i biancorossi invece ripartiranno dalla Serie C dopo due anni in cadetteria.