Cosenza-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cosenza di Roberto Occhiuzzi sfida in casa la Salernitana di Fabrizio Castori nel posticipo domenicale serale della 9ª giornata di Serie B. I calabresi sono dodicesimi in classifica con 8 punti, frutto di una vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte, i campani si trovano in vetta alla graduatoria a pari merito con l' a quota 17, con un cammino di 5 vittorie, 2 pareggi e un solo k.o.

Nei 22 precedenti fra le due squadre in Serie B, i granata prevalgono nelle statistiche con 8 vittorie, 8 successi e 6 affermazioni rossoblù.

I Lupi della Sila sono reduci da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare, la Salernitana ha riportato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle precedenti 4 partite.

Mirko Carreta è il miglior realizzatore del Cosenza con 3 goal, stesso bottino di Tomasz Kupisz, Milan Djuric e Gennaro Tutino, i giocatori più prolifici nelle fila granata. In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO COSENZA-SALERNITANA

Cosenza-Salernitana si disputerà la sera di domenica 29 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 23ª in Serie B fra le due squadre e sarà diretta dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, è in programma per le ore 21.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta il posticipo di Serie B Cosenza-Salernitana. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o Playstation 4/5, oppure ancora a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Cosenza-Salernitana sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni.

I clienti DAZN potranno seguire il posticipo Cosenza-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet o sul proprio pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal avrete la possibilità di seguire Cosenza-Salernitana in diretta testuale. Collegandovi sul portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Occhiuzzi potrebbe affidarsi in attacco a Carretta in coppia con B. Koné, supportati sulla trequarti da Baez. A centrocampo sulle due fasce potrebbero agire Bittante e Sueva, con Bruccini e Sciaudone interni. In difesa, davanti al portiere Falcone, la difesa a tre sarà formata da Legittimo, Idda e Schiavi, favorito su Tiritiello.

Castori potrebbe schierare davanti a Belec una linea difensiva a quattro con Casasola e Walter López terzini e Gyomber e Aya a formare la coppia centrale. Kupisz e Lombardi (presidieranno le due fasce, mentre Di Tacchio e Schiavone (in vantaggio su Capezzi) giocheranno da mezzali.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Idda, Schiavi; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Sueva; Baez; Carretta, B. Koné.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Gyomber, Aya, W. López; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Lombardi; Djuric, Tutino.