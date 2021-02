Cosenza-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cosenza sfida la Reggina nel derby calabrese, Monday Night della 23ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

COSENZA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cosenza-Reggina

Cosenza-Reggina Data: 15 febbraio 2021

15 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN e DAZN1 (numero 209 del satellite)

e DAZN1 (numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Il Cosenza di Diego Occhiuzzi sfida in casa la Reggina di Marco Baroni nel derby calabrese, posticipo del lunedì della 23ª giornata di Serie B.

I rossoblù sono sedicesimi in classifica con 22 punti, frutto di 3 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte, gli amaranto occupano la 13ª posizione a quota 25, con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Ad entrambe le formazioni un successo permetterebbe di allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria.

Sono 15 finora i derby giocati fra le due squadre in Serie B, con un bilancio che vede una prevalenza di pareggi, ben 8, a fronte di 5 vittorie della Reggina e a 2 successi del Cosenza. Complessivamente, in 93 confronti in gare ufficiali, gli amaranto conducono con 32 partite vinte, 32 pareggiate e 29 perse.

Il Cosenza è imbattutto nelle ultime 5 giornate, avendo ottenuto 4 pareggi e una vittoria, mentre la Reggina ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie consecutive nelle precedenti 4 giornate.

Ettore Gliozzi e Mirko Carretta sono i giocatori più prolifici dei Lupi della Sila con 3 goal all'attivo, fra gli amaranto spiccano invece le 5 reti dell'esterno mancino Daniele Liotti. In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO COSENZA-REGGINA

Cosenza-Reggina si giocherà la sera di lunedì 15 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Il calcio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 16° derby calabrese fra le due formazioni in Serie B.

Il derby Cosenza-Reggina sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure ancora a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida andrà in onda anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

I clienti DAZN potranno, se lo desiderano, seguire il derby calabrese Cosenza-Reggina in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita, gli highlights del derby e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Conpotrete seguire il Monday Night della Serie B,ancheCollegandovi con il portale, troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Occhiuzzi dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1: nell'attacco rossoblù Trotta si candida ad unica punta, con Tremolada e Carretta a sostegno sulla trequarti. Attenzione però alla possibile sorpresa rappresentata da Jerry Mbakogu, che risolti i problemi fisici, potrebbe fare il suo esordio dall'inizio o a gara in corso con i Lupi della Sila. Sulle due fasce agiranno a destra Corsi e a sinistra Crecco, favorito per una maglia da titolare su Vera. In mezzo Sciaudone affiancherà Petrucci. Dietro, davanti al portiere Falcone, Ingrosso, Schiavi e Legittimo comporranno la difesa a tre.

Baroni risponderà mandando in campo gli amaranto con il 4-2-3-1. Fra i pali ci sarà Nicolas, in difesa Lakicevic e Di Chiara (favorito su Liotti) agiranno da esterni bassi e Cionek e Stavropoulos formeranno la coppia centrale. Sulla mediana tandem composto da Crimi e Crisetig. Davanti il centravanti sarà Montalto, con l'esperto Denis pronto a subentrare eventualmente a gara in corso. Novità invece sulla trequarti, dove torna a disposizione il francese Ménez, che ha scontato la sua squalifica. L'ex Milan e Roma potrebbe affiancare Edera e Folorunsho. Okwonkwo è l'alternativa. Fra gli infortunati, è possibile il recupero di Micovschi, mentre sarà ancora ai box Situm.

COSENZA (3-4-2-1): Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada, Carretta; Trotta. All. Occhiuzzi

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. All. Baroni