Cosenza-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cosenza e Monza si sfidano nel penultimo turno di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

COSENZA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cosenza-Monza

Cosenza-Monza Data: 7 maggio 2021

7 maggio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie B è giunta alle battute finali, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: le 38 giornate stanno per esaurirsi e, con esse, anche i verdetti per chi festeggerà la promozione o l'accesso ai playoff e chi dovrà sorbirsi l'amarezza della retrocessione.

Obiettivi diversi, come quelli di Cosenza e Monza: calabresi in piena lotta per evitare la discesa in C e far sì che si disputi l'eventuale playout (che non verrebbe giocato qualora il distacco tra la quartultima e la quintultima sia superiore ai 4 punti).

I brianzoli invece sognano il primo storico approdo tra i grandi d'Italia, il che sarebbe la seconda promozione consecutiva dopo quella che un anno fa permise di tornare in seconda serie dopo 19 anni di assenza.

Spettacolare 2-2 nel match d'andata giocato all'U-Power Stadium: doppio vantaggio biancorosso con Barillà e Gytkjaer, rimonta rossoblù avviata dall'autorete di Paletta e conclusa con il sigillo di Tremolada.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Cosenza-Monza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO COSENZA-MONZA

Cosenza-Monza si giocherà venerdì 7 maggio 2021 allo Stadio Comunale San Vito 'Gigi Marulla' di Cosenza. Non saranno presenti i tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme vigenti di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 14, in contemporanea con tutti gli altri incontri del 37° turno.

L'incontro tra Cosenza e Monza sarà visibile su ogni smart tv tramite l'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. L'app si può utilizzare anche grazie alle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S, Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede un televisore smart, può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick per fruire dell'app di DAZN.

Cosenza-Monza sarà visibile in diretta streaming sempre grazie a DAZN in due modi: collegandosi sul sito ufficiale da pc e inserendo le proprie credenziali per accedere al catalogo, oppure utilizzando l'app per sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Antzoulas, Idda; Corsi, Kone, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. All. Occhiuzzi

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, Frattesi; D'Errico, Diaw, Boateng. All. Brocchi