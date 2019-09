Cosenza-Livorno dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cosenza ospita il Livorno nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Piero Braglia ospita il di Roberto Breda nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie B. La sfida mette di fronte due squadre che al momento navigano nei bassifondi della classifica: i calabresi sono penultimi con 1 punto a pari merito con la Stabia, e hanno collezionato finora un pareggio e 3 sconfitte, mentre i toscani si trovano poco più su al 16° posto con 3 punti frutto di una vittoria nell'ultimo turno contro il Pordenone e 3 sconfitte nelle prime 4 partite.

Le due formazioni si sono affrontate 4 volte nel campionato di Serie B e il bilancio dei precedenti è nettamente dalla parte dei toscani, che hanno ottenuto 3 vittorie e un pareggio.

Il centrocampista Daniele Sciaudone è l'autore dell'unico goal finora realizzato dai Lupi della Sila, mentre fra gli amaranto i due giocatori andati a segno sono Marras e Agazzi, entrambi con un goal. In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Livorno: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO COSENZA-LIVORNO

La partita Cosenza-Livorno si disputerà la sera di martedì 24 settembre 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Il confronto, che sarà diretto dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, è il 5° fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Cosenza-Livorno sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i clienti anche in tv. Sarà sufficiente possedere una moderna smart tv compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o utilizzare dispositvi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti della piattaforma con un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà affidata a Marco Calabresi.

Gli utenti DAZN potranno naturalmente seguire Cosenza-Livorno in diretta streaming anche sul proprio personal computer e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo bisognerà scaricare la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Al termine della gara DAZN renderà disponibile gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Ancora indisponibile Litteri per l'infortunio muscolare che lo ha costretto allo stop prima dell'inizio del campionato, Braglia nel suo 3-5-2 dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia composta da Machach e dal francese Riviere. A centrocampo Corsi e Lazaar agiranno sulle corsie laterali. La regia sarà affidata a Greco, con Kanouté e Sciaudone mezzali. Fra i pali il portiere sarà Perina, mentre davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Idda, e Legittimo.

Modulo più offensivo per Breda, che punterà sul 3-4-3 per provare a recuperare punti in classifica. Rispetto allo schieramento titolare della vittoriosa gara contro il Pordenone, Raicevic potrebbe rilevare al centro dell'attacco Mazzeo, mentre ai suoi lati da esterni offensivi agiranno Marras e Marsura. A centrocampo sulla destra Del Prato potrebbe far rifiatare Morganella, così come a sinistra Gasbarro si candida a dare il cambio a Porcino. In mezzo il capitano Luci sarà il playmaker, con Agazzi al suo fianco. Tutto immutato invece in difesa: davanti al portiere Zima, che sarà preferito nuovamente a Plizzari, agiranno Boben, Di Gennaro e Bogdan.

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanouté, Greco, Sciaudone, Lazaar; Machach, Riviere.

LIVORNO (3-4-3): Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Agazzi, Luci, Gasbarro; Marras, Raicevic, Marsura.