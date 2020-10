Cosenza-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cosenza sfida il Lecce nella 5ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

COSENZA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 ottobre 2020

25 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Cosenza di Roberto Occhiuzzi sfida in casa il Lecce di Eugenio Corini nella 5ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi si trovano al 10° posto in classifica con 4 punti, frutto di altrettanti pareggi, i salentini invece occupano l'8° posto a quota 5, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 18 precedenti in Serie B fra le due squadre, i giallorossi sono in vantaggio con 8 successi, 5 pareggi e 5 affermazioni dei rossoblù. I Lupi della Sila non si aggiudicano il confronto nel torneo cadetto dal lontano 12 marzo 1995, quando le reti di Buonocore e Monza vanificarono il vantaggio iniziale del Lecce, firmato da Orazio Russo.

Il Cosenza è reduce dal pareggio in trasferta per 0-0 al Granillo contro la Reggina, mentre i salentini nell'ultimo turno hanno impattato 2-2 al Via del Mare con la . In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO COSENZA-LECCE

Cosenza-Lecce si disputerà il pomeriggio di domenica 25 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. La partita, che sarà la 19ª in Serie B fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 15.00 e sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di .

La sfida Cosenza-Lecce sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori se collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Sarà possibile vedere Cosenza-Lecce in diretta streaming mediante DAZN anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine del confronto, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Occhiuzzi dovrebbe far ritorno in casa al 4-3-3. Davanti Baez e Carretta potrebbero agire ai lati del centravanti rumeno Petre. Corsi e Bittante presidieranno le due fasce, con Petrucci e Sciaudone, favorito su Bruccini. In difesa, squalificato Tiritiello, la linea a tre davanti al portiere Falcone sarà composta da Ingrosso, Idda e Legittimo.

Corini punterà invece sul 4-3-1-2 e attuerà un po' di turnover rispetto all'ultimo impegno infrasettimanale contro la Cremonese. Davanti il polacco Stepinski potrebbe rilevare Coda nel tandem d'attacco con Falco. Alle loro spalle sulla trequarti agirà invece Listowski. A centrocampo Majer sarà spostato in cabina di regia, con Bjorkengren ed Henderson come mezzali ai suoi lati. In portà giocherà il brasiliano Gabriel, mentre in difesa si rivedrà la coppia centrale Lucioni-Meccariello, con Zuta e Calderoni terzini.

COSENZA (3-4-3): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Bittante; Baez, Petre, Carretta.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Bjorkengren, Majer, Henderson; Listowski; Falco, Stepinski.