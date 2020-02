Cosenza-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cosenza sfida il Frosinone nell'anticipo della 25ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il , passato sotto la guida di Giuseppe Pillon, sfida il di Alessandro Nesta nell'anticipo della 25ª giornata di Serie B. I calabresi sono terzultimi in classifica con 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, i ciociari occupano il 2° posto assieme allo a quota 40 punti, con un cammino di 11 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Nell'unico confronto giocato in Serie B fra le due formazioni e risalente al match di andata, le due formazioni hanno chiuso con un pareggio per 1-1. Il Cosenza è reduce da 3 sconfitte consecutive e una vittoria a nell'ultima giornata, il Frosinone invece ha collezionato 4 vittorie di fila con il risultato di 1-0.

Emmanuel Riviére è il miglior marcatore dei Lupi della Sila con 7 reti realizzate, mentre Camillo Ciano e Federico Dionisi, autori anch'essi di 7 goal ciascuno, sono i giocatori più prolifici della formazione giallazzurra. In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

COSENZA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cosenza-Frosinone

Cosenza-Frosinone Data: 21 febbraio 2020

21 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN, Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO COSENZA-FROSINONE

Cosenza-Frosinone si disputerà la sera di venerdì 21 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Vito-Luigi Marulla di Cosenza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 2° confronto in Serie B fra le due formazioni.

L'anticipo di Serie B Cosenza-Frosinone sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara su DAZN sarà curata da Marco Calabresi, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

La partita Cosenza-Frosinone sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

I clienti DAZN potranno seguire Cosenza-Frosinone in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, sarà possibile vedere su DAZN gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Tifosi e appassionati avranno inoltre la possibilità di seguire Cosenza-Frosinone in diretta streaming in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, e sul sito di Rai Sport.

Pillon si affiderà al 4-3-3. Infortunato Riviére, il tridente offensivo vedrà Asencio centravanti, con Carretta e Pierini ai suoi lati come esterni offensivi. In mediana Kanouté sarà il playmaker, con Bruccini e Sciaudone mezzali. Dietro, davanti al portiere Perina, Casasola e Lazaar agiranno da esterni bassi, con Capela e Idda a comporre la coppia centrale. Indisponibili per problemi fisici anche Legittimo e Kone.

Nesta punterà sul consueto 3-5-2. Out per infortunio sia Ardemagni, sia Ciano, la coppia d'attacco sarà composta da Dionisi e Novakovich. A centrocampo fuori Tabanelli, Gori e Paganini per problemi fisici. Salvi e Beghetto presidieranno le due corsie laterali, mentre Maiello sarà il regista e Rohden e Haas le due mezzali. Fra i pali agirà Bardi, con Brighenti, Ariaudo e Capuano a comporre la difesa a tre. Fra gli indisponibili anche il terzo portiere Bastianello.

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, Lazaar; Bruccini, Kanouté, Sciaudone; Carretta, Asencio, Pierini.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich.