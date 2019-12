Cosenza-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cosenza sfida l'Empoli nel lunch match della 18ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Piero Braglia sfida l' di Roberto Muzzi nel lunch match del Boxing Day della Serie B, che nel giorno di Santo Stefano vivrà la sua 18ª giornata. I calabresi sono terzultimi con 17 punti, frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, i toscani sono dodicesimi assieme al a quota 22, con un cammino di 5 successi, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 12 precedenti fra le due formazioni in Serie B prevalgono i pareggi, 5, a fronte di 4 successi degli azzurri e di 3 affermazioni dei Lupi della Sila. Il Cosenza è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, l'Empoli invece ha ottenuto 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare di campionato.

Emmanuel Riviere è il miglior realizzatore della squadra calabrese con 7 reti, mentre Leonardo Mancuso è il bomber dell'Empoli con un bottino di 5 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

COSENZA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO COSENZA-EMPOLI

Cosenza-Empoli si disputerà la mattina di giovedì 26 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzuto della sezione di , è previsto per le ore 12.30. Sarà il 13° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Il lunch match del Boxing Day, Cosenza-Empoli, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Cosenza-Empoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di seguire Cosenza-Empoli in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Braglia dovrebbe confermare contro l'Empoli la stessa squadra che ha superato il Pisa all'Arena Garibaldi. Davanti dunque Riviere potrebbe agire da riferimento offensivo, con Machach e Baez trequartisti alle sue spalle. A centrocampo Corsi e D'Orazio dovrebbero agire sulle fasce, con Bruccini e Broh interni. Fra i pali ci sarà Perina, davanti a lui una difesa a tre con Idda, e Legittimo.

Muzzi schiererà i toscani con il 4-3-1-2. In attacco conferma per il tandem composto da La Gumina e Mancuso. Alle loro spalle potrebbe essere confermato Bajrami, favorito su Dezi e Laribi. A centrocampo la regia sarà affidata a Stulac, con Frattesi e Bandinelli mezzali. Dietro, davanti al portiere Brignoli, Maietta e Romagnoli comporranno la coppia centrale, con uno fra Pirrello e Nikolaou a destra e Veseli a sinistra, considerata la squalifica di Balkovec.

COSENZA (3-4-2-1): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Bruccini, Broh, D’Orazio; Machach, Baez; Riviere.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Maietta, Romagnoli, Veseli; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Bajrami; La Gumina, Mancuso.