Cosenza-Empoli, clamoroso goal fantasma non assegnato agli ospiti

La rete di Ricci non è stata convalidata dal direttore di gara nonostante avesse nettamente superato la linea: in B la Goal-line technology non c'è.

Un felice Natale per i tifosi del , amaro per quelli dell'. La formazione toscana non riesce ad avanzare verso la zona playoff, scivolando invece verso le zone meno nobili della classifica dopo la sconfitta odierna contro i rossoblù. A pesare, però, un goal fantasma clamoroso.

Segui Cosenza-Empoli in diretta streaming su DAZN

Bello il gol dell'Empoli che non hanno visto a Cosenza. pic.twitter.com/CJclz3y6se — Valerio Nicastro (@valerionicastro) December 26, 2019

Sconfitto per 1-0 l'Empoli deve fare i conti con la rete di Ricci non vista da arbitro e assistente: dopo aver sbattuto sulla traversa il pallone era entrato vistosamente, come si evince dal replay, ma Pezzuto ha lasciato proseguire, con i padroni di casa del Cosenza salvi.

Un goal-fantasma che in sarebbe stato assegnato il 100% delle volte, grazie al segnale che l'arbitro riceve sull'orologio al polso, in virtù dell'inserimento della Goal-line technology da qualche anno. Questa non è però presente in Serie B, anche se potrebbe approdare nella prossima stagione. Sopratutto dopo un precedente così vistoso.

Nel 2020/2021 la Serie B introdurrà la VAR, ma negli ultimi mesi non sono arrivate novità riguardo la Goal-line technology: l'inserimento della tecnologia generale potrebbe comunque salvare gli arbitri anche in tale caso, sopratutto con il dubbio evidente in positivo.