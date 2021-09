Cosenza-Crotone dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby calabrese ad alta tensione tra Cosenza e Crotone in Serie B: tutte le info sulle formazioni e le indicazioni sulla diretta tv e streaming.

COSENZA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cosenza-Crotone

Cosenza-Crotone Data: 25 settembre 2021

25 settembre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

​Rivalità, campanilismo e accesa passione: c'è tutto questo all'interno del derby di Calabria tra Cosenza e Crotone, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B 2021/2022.

Match di importanza cruciale soprattutto per i pitagorici, ancora a secco di successi: solo tre pareggi e due sconfitte, l'ultima delle quali allo 'Scida' contro il Lecce. Unica nota lieta per Modesto è l'ottimo rendimento di Samuele Mulattieri, punta di diamante andata a segno già in cinque occasioni.

E' tornato a sorridere invece il Cosenza di Zaffaroni, reduce da tre risultati utili di fila (due vittorie e un pareggio) dopo i passi falsi delle prime due giornate, utili per assestarsi in un torneo la cui partecipazione è stata in dubbio fino a poche settimane fa.

L'ultima sfida in terra cosentina tra le due squadre risale al 20 gennaio 2020: a decidere fu una rete di Junior Messias che regalò i tre punti al Crotone, poi promosso in Serie A grazie al secondo posto finale nella regular season.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Cosenza-Crotone: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO COSENZA-CROTONE

Cosenza-Crotone si disputerà sabato 25 settembre 2021 allo stadio 'San Vito-Marulla' di Cosenza. Calcio d'avvio previsto alle ore 18:30.

Grazie a DAZN sarà possibile guardare il derby tra Cosenza e Crotone attraverso l'applicazione utilizzabile su smart tv e disponibile anche su console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). La suddetta app è fruibile su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box, quest'ultimo riservato a chi ha aderito all'offerta di Tim Vision.

Diretta tv anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

L'alternativa è offerta dal nuovo servizio Helbiz Live, tramite l'applicazione scaricabile su smart tv.

Gli utenti registrati a DAZN potranno godere della diretta streaming di Cosenza-Crotone in mobilità su smartphone e tablet, oppure dal proprio pc collegandosi al sito ufficiale.

Per gli abbonati Sky c'è il servizio Sky Go, mentre le altre opzioni sono rappresentate da NOW e dall'app di Helbiz Live.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Gerbo, Boultam, Sy; Caso, Gori. All. Zaffaroni

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Paz, Canestrelli, Nedelcearu; Mogos, Vulic, Estevez, Molina; Maric, Benali; Mulattieri. All. Modesto.