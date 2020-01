Cosenza-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cosenza sfida il Crotone nel Monday Night della 20ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Piero Braglia sfida in casa il di Giovanni Stroppa nel derby calabrese, Monday Night della 20ª giornata di Serie B. I Lupi della Sila si trovano al terzultimo posto in classifica con 20 punti, frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, i pitagorici sono terzi a quota 31 con un cammino di 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Il bilancio dei 7 derby disputati in Serie B fra le due squadre sorride al Cosenza, che finora non ha mai perso, con 6 vittorie e un pareggio. I Bruzi sono reduci da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, gli Squali invece hanno rimediato 3 vittorie consecutive dopo il k.o in trasferta contro la .

L'attaccante francese Emmanuel Riviere è il bomber del Cosenza con 7 reti realizzate, mentre il nigeriano Simy è il miglior marcatore del Crotone con 9 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

COSENZA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cosenza-Crotone

Cosenza-Crotone Data: 20 gennaio 2020

20 gennaio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO COSENZA-CROTONE

Cosenza-Crotone si giocherà la sera di lunedì 20 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Il fischio d'inizio del derby calabrese, che sarà arbitrato dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, è previsto per le ore 21.00. Sarà l'8° derby in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il Monday Night di B, Cosenza-Crotone, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere il derby calabrese Cosenza-Crotone in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo la fine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Braglia dovrebbe schierare i Lupi della Sila con il 3-4-2-1. Tutti disponibili in rosa a parte di Kone e Lazaar. Il vertice alto dell'albero di Natale sarà il francese Riviere, con Baez e Machach a sostegno sulla trequarti. In mediana Corsi e D'Orazio a presidiare le due fasce, con Bruccini e Broh interni di centrocampo. Davanti al portiere Perina, una linea difensiva a tre con Idda, Schiavi e Legittimo.

Stroppa confermerà anche nel derby il classico 3-5-2 dei pitagorici. Out per infortunio il solo Zanellato. In difesa, davanti a capitan Cordaz fra i pali, Golemic, Marrone e Gigliotti comporranno la difesa a tre. A centrocampo la regia sarà affidata a Barberis, con Benali e Crociata mezzali e sulle due fasce Mustacchio a destra e Molina a sinistra. In attacco tandem composto dal brasiliano Messias e dal bomber nigeriano Simy.

COSENZA (3-4-2-1): Perina; Idda, Schiavi, Legittimo; Corsi, Bruccini, Broh, D'Orazio; Baez, Machach; Riviere.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Messias, Simy.