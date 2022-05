Cosenza-Cittadella dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

COSENZA-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cosenza-Cittadella

• Data: venerdì 6 maggio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Football (203 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Ultima giornata di Serie B che si preannuncia infuocata: ne sa qualcosa il Cosenza, pronto a giocarsi l'accesso ai playout ed evitare la retrocessione in C nella partita contro il Cittadella.

Segui Cosenza-Alessandria su DAZN. Attiva ora

Se i veneti, tagliati fuori dalla corsa playoff, non hanno nulla da chiedere all'ultimo impegno stagionale, i calabresi occupano la diciassettesima posizione in classifica con un solo punto di vantaggio sul Vicenza quartultimo.

Vicenza che affronterà l'Alessandria in un dentro o fuori all'ultimo respiro, visto che i piemontesi occupano la quintultima piazza e ad oggi disputerebbero il playout proprio contro il Cosenza.

Alessandria 35 punti, Cosenza 32, Vicenza 31: una di loro retrocederà in Serie C, le altre due squadre si giocheranno la permanenza in B tramite lo spareggio salvezza.

Tutto su Cosenza-Cittadella: formazioni della partita, diretta tv e streaming.

ORARIO COSENZA-CITTADELLA

La partita di Serie B tra Cosenza e Cittadella si gioca venerdì 6 maggio 2022 allo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' di Cosenza: calcio d'inizio alle ore 20:30.

DOVE VEDERE COSENZA-CITTADELLA IN TV

Cosenza-Cittadella sarà trasmessa in tv su Sky, al canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite), mentre per vederla in televisione su DAZN sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o mediante il TIMVISION Box.

La partita tra il Cosenza ed il Cittadella, inoltre, sarà visibile in tv scaricando l'app di Helbiz Live: anche in questo caso, servirà una smart tv compatibile.

COSENZA-CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING

Cosenza-Cittadella in streaming sarà visibile utilizzando Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati; su NOW, o collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet.

In alternativa, utilizzando il portale di Helbiz Live via computer o acquistando - attraverso la pagina Facebook dell'azienda - l'evento al costo di 3,49 euro.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA-CITTADELLA

L'articolo prosegue qui sotto

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Bittante, Gerbo, Carraro, Boultam, Liotti; Larrivey, Caso.

CITTADELLA (4-3-3). Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Cassandro; Vita, Branca, Pavan; Tavernelli, Antonucci, Baldini.