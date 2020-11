Cosenza-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cosenza ospita il Brescia nella 7ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

- Data: 7 novembre 2020

Il Cosenza di Roberto Occhiuzzi sfida in casa il Brescia di Diego López nella 7ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono tredicesimi in classifica con 5 punti e un cammino di 5 pareggi e una sconfitta, stessi punti con una gara da recuperare per i lombardi, ma frutto di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 26 volte finora nel campionato di Serie B e i precedenti vedono una netta prevalenza del segno X, verificatosi in ben 11 occasioni, a fronte di 8 successi delle Rondinelle e di 7 affermazioni dei Lupi della Sila.

Il Cosenza è reduce da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare, mentre il Brescia ha ottenuto 2 sconfitte e una vittoria nei precedenti 3 impegni nel torneo.

Solo tre giocatori a segno finora per i calabresi, tutti con una rete, nelle fila dei lombardi invece Florian Ayé ed Emanuele Ndjoj sono i migliori realizzatori con 2 goal per parte. In questa pagina tutte le informazioni su Cosenza-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO COSENZA-BRESCIA

Cosenza-Brescia si disputerà il pomeriggio di sabato 7 novembre 2020, nel palcoscenico dello Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 27ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto alle ore 14.00.

La partita Cosenza-Brescia sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B. I suoi clienti potranno vedere la partita anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Gli utenti DAZN potranno vedere la sfida Cosenza-Brescia anche in diretta streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà semplicemente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal potrete inoltre seguire Cosenza-Brescia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni principali.

Occhiuzzi punterà sul 3-4-1-2: In attacco tandem composto da Carretta e Gliozzi, con Baez a sostegno sulla trequarti. In mediana Bruccini affiancherà Sciaudone, mentre Corsi e Bittante potrebbero essere i due esterni. Fra i pali ci sarà Falcone, davanti a lui una difesa a tre con Tiritiello e Legittimo ai lati di Idda.

Diego López si affiderà molto probabilmente al 4-3-2-1, preferendo i due trequartisti alle due punte. In porta giocherà Joronen, mentre in difesa, squalificato Mateju, a sinistra giocherà Martella, con Sabelli a destra e in mezzo la coppia composta da Papetti a Mangraviti, visto che quest'ultimo potrebbe spuntarla su Chancellor. Van de Looi sarà il regista, con Ndjoj favorito su Bisoli come mezzala destra e Dessena mezzala sinistra. Davanti Ayé sarà il riferimento offensivo, mentre Spalek e Jagiello saranno i due trequartisti. Partirà dalla panchina Alfredo Donnarumma.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez; Carretta, Gliozzi.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Ndoj, Van de Looi, Dessena; Spalek, Jagiello; Ayé.