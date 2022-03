Cosenza-Benevento rinviata per Covid: dodici positivi nei campani

Cosenza-Benevento non si giocherà domenica 6 marzo. Il match del 28esimo turno di campionato, infatti, è stato rinviato dalla Lega di Serie B a causa di svariati casi di Covid riscontrati all'interno del gruppo squadra giallorossa nell'ultimo giro di tamponi operato dalla società campana.

Ben dodici i componenti del gruppo di Fabio Caserta attualmente positivi al Covid. Accolta la richiesta del Benevento, che aveva chiesto alla Lega di posticipare l'incontro in virtù dei casi all'interno della rosa:

"Il Benevento Calcio comunica che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata odierna sono stati riscontrati nel gruppo squadra 12 casi di positività al Covid-19".

Richiesta accolta, come ufficializzato dalla Lega Serie B in serata:

"Vista l’istanza presentata in data odierna dalla società Benevento Calcio, preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento – Dipartimento di Prevenzione e tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto della LNPB, dispone, a parziale modifica del predetto C.U. LNPB n. 115 del 29 gennaio 2022, il rinvio della gara Cosenza-Benevento, valida per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per domenica 6 marzo p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B".

Nei prossimi giorni verrà decisa la data del recupero per Benevento e Cosenza, attualmente impegnate in un campionato ben diverso: i giallorossi puntano alla promozione diretta in Serie A, i calabresi cercano di mantenere la categoria.

Il Benevento si trova attualmente a -5 dalla capolista Lecce e a quattro punti di distanza dal Brescia, secondo: i due posti che valgono la Serie A diretta. Per il Cosenza le prime ventisette giornate di campionato hanno portato al quartultimo posto in graduatoria, a +5 sul Vicenza.