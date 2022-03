COSENZA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Serie B sempre più emozionante e imprevedibile: è lotta aperta per la promozione in A, a cui partecipa, tra le altre, anche il Benevento allenato da Fabio Caserta.

Per la formazione sannita c'è però da superare l'ostacolo Cosenza, rigenerato dalla cura Bisoli: con il nuovo tecnico, i calabresi hanno riassaporato la sensazione della vittoria grazie al 2-1 inflitto all'Alessandria in rimonta.

Nel turno precedente la squadra di casa ha perso in trasferta a Frosinone. Malgrado la resistenza difensiva, i calabresi sono stati piegati da un calcio di rigore realizzato da Charpentier verso la fine della gara.

Il Benevento invece ha frenato la corsa della Cremonese, bloccando i lombardi sul risultato di 1-1 e restando comunque in zona utile per un posto nei playoff.

Netto 3-0 in favore dei campani lo scorso 23 ottobre nel match d'andata: a segno Barba, Lapadula e Tello.

Qui troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Cosenza-Benevento: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO COSENZA-BENEVENTO

Cosenza-Benevento è in programma per domenica 6 marzo 2022 allo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' di Cosenza. Calcio d'inizio previsto alle ore 15:30.

DOVE VEDERE COSENZA-BENEVENTO IN TV

Con l'app di DAZN potrete seguire Cosenza-Benevento su smart tv, magari tramite console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

Su Sky invece sarà possibile seguire la sfida sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite).

In alternativa c'è anche l'opzione Helbiz Live, la cui app è scaricabile su smart tv.

COSENZA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

DAZN vi consentirà di assistere in streaming a Cosenza-Benevento attraverso la suddetta app per dispositivi come tablet e smartphone, oppure da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi di giornata.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go. Programmazione di Sky visibile anche sulla piattaforma NOW acquistando il Pass Sport. Infine l'altra opzione è Helbiz Live, sull'app di riferimento e sul profilo Facebook dedicato al costo di 3,49€.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA-BENEVENTO

Bisoli punta ancora sul 3-5-2 per dare stabilità difensiva ad una squadra che sta soffrendo gli attacchi avversari in questa stagione. In difesa, Camporese è squalificato e Rigione non al meglio: possibile il cambio modulo con il passaggio a 4. Bittante e Sy gli esterni, mentre Kongolo, Palmiero e Florenzi hanno il compito di dare densità a centrocampo. Davanti Laura e Caso dovranno cercare di far male al Benevento.

Caserta rilancia il suo collaudato 4-3-3. Paleari tra i pali sarà protetto da Letizia, Glik, Vogliacco e Foulon (Masciangelo è appena rientrato e Barba è andato ko). Acampora in dubbio: Tello, Viviani e Ionita il terzetto di centrocampisti con il compito di supportare Insigne, Forte e Improta in attacco.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Hristov, Tiritiello, Vaisanen; Bittante, Kongolo, Palmiero, Florenzi, Sy; Laura, Caso.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Masciangelo; Tello, Viviani, Ionita; Insigne, Forte, Improta.