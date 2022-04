Cosa succede in caso di arrivo a pari punti in tre? Chi vince lo Scudetto?

Rush finale in Serie A. Una delle stagioni più indecifrabili di sempre in vetta, visto e considerando come sia possibile una chiusura del campionato con tre squadre al primo posto. In corso le ultime giornate del torneo 2021/2022 per definire chi tra Inter, Milan e Napoli conquisterà il titolo. Cinque gare al termine del torneo, con i nerazzurri che devono ancora recuperare la sfida contro il Bologna. Vista la distanza ravvicinata tra le tre contendenti, la possibilità di chiudere a pari punti esiste eccome.

Milan, Inter e Napoli tutte insieme al primo posto al termine del 38esimo turno? L'eventualità non porterebbe a nessuna gara ulteriore extra-campionato, ma bensì a considerare i criteri fissati dalla Serie A da diverse stagioni: su tutti gli scontri diretti durante la stagione.

PRIMO POSTO PER TRE, CHI VINCE LO SCUDETTO?

Se tre squadre di Serie A chiudono con gli stessi punti al primo posto - nel caso del 2021/2022 Inter, Milan e Napoli - si ricorre alla classifica avulsa. Di cosa si tratta? Di una mini-classifica che considera gli scontri diretti tra i club in esame. Dunque

Squadra A-Squadra B (andata e ritorno)

Squadra B-Squadra C (andata e ritorno)

Squadra A-Squadra C (andata e ritorno)

Vengono considerati così i punti ottenuti dalle squadre A, B e C contro le rispettive due avversarie, così da stilare la mini-classifica che porta allo Scudetto e conseguentemente al primo, al secondo e al terzo posto. Chi ha ottenuto più punti negli scontri diretti vince il titolo di Serie A.

PARI PUNTI NEL 2021/2022: MILAN, INTER E NAPOLI

Se Milan, Inter e Napoli chiudono al primo posto la stagione, a conquistare lo Scudetto è la formazione di Pioli. Il motivo? Proprio i risultati negli scontri diretti, che determinano il primo criterio della classifica avulsa: i rossoneri hanno vinto due gare e pareggiato un'altra (una sconfitta). Sette punti, vetta della mini-classifica e Scudetto 2021/2022 per il team di Ibrahimovic.

Al secondo posto si piazzerebbe invece l'Inter con cinque punti, visto un successo e due pareggi (una sconfitta), mentre il terzo posto spetterebbe al Napoli grazie ad una vittoria ed un pari (due sconfitte).

Per la classifica avulsa 2021/2022 non sono necessari gli ulteriori criteri in caso di arrivo a pari punti, ovvero

Differenza reti negli scontri diretti Differenza reti generale Reti totali realizzate Sorteggio

PARI PUNTI TRA DUE SQUADRE

In caso di arrivo di due squadre a pari punti, si considerano gli stessi criteri della classifica avulsa: i punti ottenuti negli scontri diretti, dunque la differenza reti negl stessi e la differenza reti generale, prima delle reti totali realizzate durante il 2021/2022 e infine il sorteggio.

Chi vince lo Scudetto tra Milan e Inter in caso di arrivo a pari punti? I rossoneri (contano gli scontri diretti, 1-1 e 2-1, quattro punti a uno)

Chi vince lo Scudetto tra Milan e Napoli in caso di arrivo a pari punti? Per ora gli azzurri (conta la differenza reti generale, visto l'1-0 per i rossoneri e il medesimo risultato per i partenopei. +33 a +27)

Chi vince lo Scudetto tra Inter e Napoli in caso di arrivo a pari punti? I nerazzurri (contano gli scontri diretti (3-2 e 1-1, quattro punti a uno)

INTER, MILAN, NAPOLI: GLI SCONTRI DIRETTI 2021/2022