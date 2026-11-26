È chiaramente frutto di un misto di cose e queste non riguardano direttamente il talento del ragazzo: serve qualcosa in più, una serie di coincidenze, di eventi. Deve andare bene, questo sempre, ma non è tutta responsabilità del caso. Nel calcio ci sono scelte, dei giocatori e degli allenatori. Il resto lo ha detto il campo.
Se, poi, si aggiunge la sfortuna bisogna fermarsi un attimo e analizzare tutta la situazione: Camarda salta anche la trasferta di Europa League contro l'Olympiacos e ci si interroga, quindi, su quale possa essere il suo percorso al Milan d'ora in avanti, con gennaio dietro l'angolo.
PERCHÉ CAMARDA SALTA OLYMPIACOS-MILAN: COSA HA AVUTO
La notizia della vigilia della partita in Grecia è che Francesco Camarda non ce la fa: non è disponibile. Ruben Amorim deve farne a meno, e adesso iniziano a essere tante le settimane lontano dal campo per l'attaccante italiano.
Questa volta non dipende da lui, ma neanche dall'allenatore al portoghese: problema alla caviglia, è stato comunicato. Bisogna quindi riaggiornarsi su quando tornerà a disposizione, ma ribadiamo un dato: l'ultima partita disputata da Camarda è stata quella contro il Ferencvaros a inizio novembre. C'è stata la sosta per le Nazionali, vero, ma nelle successive due, contro Genoa e Frosinone, non è stato coinvolto.
COSA PUÒ SUCCEDERE CON CAMARDA? PUÒ ANDAR VIA DAL MILAN?
Ovviamente, in una situazione come questa (con sei partite disputate per un totale di centoventi minuti, pochissimo), è normale parlare di mercato, dato che gennaio è dietro l'angolo: tra le ipotesi ci sono quelle del Cagliari e del Genoa, ma non c'è nulla di concreto. E sullo sfondo rimane la Serie B.
Uno scenario che, con ogni probabilità, avrebbe avuto senso già nel recente passato, considerando la traiettoria di Francesco Pio Esposito: farsi le ossa e poi tornare più maturo in Serie A. Non è stato così, neanche in estate, quando a bloccare Camarda è stato Amorim, con dichiarazioni che non hanno trovato riscontro con la realtà. C'è ancora tempo, comunque: a diciotto anni per forza.