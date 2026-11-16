Le conseguenze per l'Italia dopo il ko in Belgio: salva in Nations League, testa di serie alle Qualificazioni per Euro 2028, cosa cambia per gli spareggi

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Dal Belgio al Belgio, come quando torni tristemente al punto di partenza dopo un ottimo cammino. Al Re Baldovino non è andata per nulla bene. L'Italia è stata travolta dai Diavoli Rossi di De Bruyne, di Moreira, di Doku. E hanno chiuso al terzo posto il gruppo 1 della Lega A di Nations League.

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È un ko che fa particolarmente male, perché impedisce alla Nazionale di Roberto Mancini di centrare il primo obiettivo del nuovo corso: la qualificazione ai quarti di finale della Nations League. Alla fase a eliminazione diretta approda proprio il Belgio, da seconda, dietro alla Francia capolista.

E dunque, che cosa cambia per l'Italia dopo il poker rimediato a Bruxelles? Parecchio e allo stesso tempo poco, se si prendono in considerazione sia la Nations League che il prossimo obiettivo, ovvero le Qualificazioni a Euro 2028. Con diversi risvolti.

L'ITALIA È SALVA

La prima conseguenza dell'1-4 di domenica sera, intanto, è quella già menzionata: i quarti di finale di Nations League li guarderemo in televisione. Ma per chi temeva il fantasma di una possibile retrocessione nella competizione, meglio tranquillizzarsi: non si paleserà.

L'Italia chiude terza, sì, ma è già ufficialmente salva. Non sarà la squadra di Mancini a disputare i playout salvezza, in quanto dall'alto dei suoi 10 punti è già certa di far parte del mini-gruppo di due Nazionali bloccate nel... limbo. Ovvero non qualificate per i quarti, appunto, ma nemmeno costrette a giocarsi la permanenza in Lega A.

La sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League si chiuderà questa sera, ma nessuna combinazione di risultati stravolgerà lo scenario mettendo a rischio la salvezza azzurra. Da questo punto di vista, insomma, si può tirare un sospiro di sollievo.

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TESTA DI SERIE ALLE QUALIFICAZIONI

Anche la seconda conseguenza è in realtà una non conseguenza. Ed è legata alle Qualificazioni per i prossimi Europei, quelli in programma nel 2028. Un percorso al quale l'Italia prenderà parte da testa di serie.

In prima fascia, al sorteggio che andrà in scena domenica 6 dicembre a Belfast, ci saranno certamente anche gli azzurri. Perché? Perché, a partire dall'attuale edizione della Nations League, il privilegio è riservato alle prime tre di ogni girone della Lega A di Nations League.

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L'Italia se l'era già guadagnato matematicamente parecchio tempo fa, in realtà: già a ottobre, quando aveva battuto 3-1 la Turchia aumentando a 7 i punti di vantaggio sulla formazione allora allenata da Vincenzo Montella, ultima nel girone, garantendosi la certezza di chiudere il raggruppamento tra le prime tre.

GLI SPAREGGI PER EURO 2028, INVECE...

Dopo la brutta sconfitta in Belgio, al contrario, cambia lo scenario per gli eventuali spareggi per accedere agli Europei. Un piccolo inferno che l'Italia ha già affrontato tre volte nell'ultimo decennio, ma solamente relativo ai Mondiali. Con le conseguenze che ben tutti conosciamo.

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Il regolamento delle Qualificazioni a Euro 2028 prevede che le 12 vincenti dei gironi e le 8 migliori seconde si qualifichino direttamente per la fase finale. E poi, appunto, andranno in scena i playoff: a parteciparvi saranno le 4 peggiori seconde ed eventualmente le vincenti dei gironi di Nations League (tutte le leghe) che non si siano qualificate direttamente.

Nel caso l'Italia non chiuda tra le prime due il proprio girone di qualificazione, insomma, il destino sarà segnato: non potrà essere "ripescata" grazie alla Nations League e agli Europei dell'estate 2028 non prenderà certamente parte. Uno scenario che, dopo tre Mondiali saltati di fila, Mancini non vuole nemmeno prendere in considerazione.