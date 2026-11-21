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L'attaccante ha segnato solo un goal in campionato con l'Atalanta giocando poco anche a causa di alcuni problemi fisici. Scamacca sta pagando la concorrenza di Krstovic ma non solo, cosa c'è dietro la crisi?

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Gianluca Scamacca, in realtà, almeno inizialmente era l'attaccante scelto da Maurizio Sarri per la sua Atalanta. Nelle prime giornate di questo campionato infatti lo aveva sempre schierato titolare preferendolo a Krstovic.

Poi qualcosa è improvvisamente cambiato anche perché le prestazioni offerte da Scamacca non sono state all'altezza delle aspettative mentre quella che doveva essere la sua alternativa, ovvero l'ex bomber del Lecce, ha cominciato a segnare a raffica.

LA STAGIONE DI SCAMACCA

Ma cosa sta succedendo a Scamacca? L'attaccante è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori tra fine ottobre e inizio novembre, mentre nell'ultima gara prima della sosta è rimasto seduto in panchina senza subentrare contro il Monza.

Da fine settembre Scamacca ha messo insieme appena 28' in sei giornate di campionato. Davvero troppo poco per chi doveva essere la punta di riferimento della squadra di Sarri, che ha invece continuato a schierarlo regolarmente in Conference League dove ha segnato solo un goal a cui va aggiunta la rete siglata a metà settembre contro il Cagliari che non era comunque bastata ad evitare la sconfitta dell'Atalanta.

In totale Scamacca ha messo insieme dodici presenze con tre goal. E ha di fatto perso il posto in Nazionale, dove è stato scavalcato da Pio Esposito nelle gerarchie di Roberto Mancini. Nelle gare di novembre con gli Azzurri, infatti, l'attaccante dell'Atalanta è sceso in campo per un minuto contro la Francia. Mentre ha giocato titolare solo una volta nelle sei partite di Nations League, segnando peraltro il goal del vantaggio contro la Turchia.

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COSA HA DETTO SARRI SU SCAMACCA

Ad analizzare il difficile momento attraversato da Gianluca Scamacca è stato Maurizio Sarri, che ne ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Atalanta-Inter:

"Ha tutto: è forte di testa, ha grandi doti fisiche, una notevole facilità di calcio ed è tecnicamente forte. È uno di quei giocatori che guardi e pensi: '"questo fa 20 goal".

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In questo momento, però, sta facendo fatica a mostrare il suo potenziale. Ho parlato molto con lui negli ultimi giorni, ma la soluzione deve trovarla lui. Sicuramente l'infortunio ha influito. Mi sembra un giocatore bloccato: io posso dargli supporto, ma il resto ce lo deve mettere lui".

Parole, quelle di Sarri, che spiegano bene cosa sta succedendo a Scamacca. Oggi un giocatore da recuperare per l'Atalanta ma anche in chiave azzurra.