Cosa sono gli xG: la statistica del momento per capire il calcio moderno

La nuova terminologia è entrata nel linguaggio del calcio e viene utilizzata da allenatori, opinionisti e tifosi, ma cosa significa?

Spesso ci viene detto che il calcio è fatto di opinioni.

Questo è vero fino a un certo punto, ma la crescente sofisticazione dell'analisi statistica nello sport ha reso più chiaro il quadro.

Un termine che si è insinuato nel lessico quotidiano dei media calcistici - e, di conseguenza, del pubblico più ampio che guarda il calcio - è "xG", emerso dalla ricerca di particolari momenti delle partite.

Grazie all'"xG" non è più sufficiente suggerire casualmente che un giocatore avrebbe dovuto fare meglio con un'occasione mancata: ora ci sono dati a sostegno di questa argomentazione o, addirittura, a confutarla.

Che cos'è esattamente l'xG nel calcio? GOAL analizza cosa significa e come viene calcolato.

Cosa significa xG?

Il termine xG nel calcio è un'abbreviazione che sta per "expected goals". Si tratta di una misura statistica della qualità delle occasioni da goal e della probabilità che vengano segnate.

Come si calcola l’xG?

Un certo valore di xG può essere generato sia per le squadre nel loro complesso che per i singoli giocatori, dando un'indicazione di quanto dovrebbero essere performanti davanti alla porta.

Poiché l'analisi statistica è diventata un aspetto sempre più importante del calcio e dello sport in generale nel 21° secolo, i club hanno utilizzato misure come l'xG per valutare i propri giocatori.

È diventato anche un punto di discussione comune nei media sportivi e anche i tifosi hanno iniziato a interessarsi al concetto.

Come viene calcolato l'xG?

Per calcolare l'xG vengono presi in considerazione diversi fattori, tra cui: il tipo di assist, il tipo di conclusione, l'angolo e la distanza del tiro e se si tratta di una grande occasione.

È proprio il contesto di un'occasione da goal a determinare la sua valutazione xG. Una conclusione di un giocatore davanti alla porta aperta a sei metri di distanza avrà un punteggio xG alto, ma un tiro effettuato da 35 metri con un angolo stretto avrà un punteggio xG basso.

Se un'occasione viene descritta con un punteggio xG di 0,35, significa che un giocatore dovrebbe segnare da quell'occasione il 35% delle volte - una possibilità su tre. Se un'occasione è descritta come 0,5xG, dovrebbe essere segnata il 50% delle volte e così via.

Combinando le valutazioni xG di un giocatore o di una squadra nel corso di una stagione si può ottenere un'approssimazione di quanti goal avrebbe dovuto segnare. Questo dato non solo può essere usato per valutare una particolare prestazione, ma può anche essere utilizzato per la proiezione di una prestazione futura o a lungo termine.

In sintesi, questi sono i fattori che costituiscono la base dei goal attesi (xG):

Tipo di assist - palla lunga, palla in mezzo, ecc.

È stato un colpo di testa?

La palla è stata colpita con il piede?

Era una grande occasione?

Angolo del tiro

Distanza del tiro

È stato un uno contro uno?

È avvenuto in gioco aperto o da un calcio piazzato?

Oltre all'xG, gli analisti statistici valutano anche l'xA, che misura gli assist previsti e calcola la probabilità che un passaggio diventi successivamente un assist per un goal.