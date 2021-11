Cosa serve alla Roma per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta di Conference League?

La UEFA ha creato la Conference League, la terza competizione da affiancare a Champions ed Europa League. Dal 2021/2022 un nuovo torneo per le compagini classificatesi settime nei maggiori campionati continentali, ma anche per le terze e quarte degli altri tornei.

In attesa di capire se Napoli o Lazio giocheranno la Conference League causa retrocessione dall'Europa League, c'è la Roma di Mourinho a lottare nel torneo sin dalla fase a gironi, nel gruppo che contiene anche Bodo/Glimt, Zorya e CSKA Sofia, quest'ultima oramai tagliata fuori dalla possibile qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

COSA SUCCEDE SE LA ROMA ARRIVA PRIMA O SECONDA NEL GIRONE?

Solamente il primo posto nel raggruppamento porta direttamente agli ottavi di Conference League 2021/2022, nelle migliori sedici del torneo che si contenderanno la prima coppa nella storia della competizione.

Se il terzo e il quarto posto portano all'eliminazione europea (in Champions il terzo posto porta alla retrocessione in Europa League, con quest'ultima che ha come ancora di salvezza la Conference con il terzo piazzamento), arrivare secondo nel gruppo porta una squadra a disputare i sedicesimi di finale insieme alle altre seconde della Conference League e alle terze di Europa League, così da provare a guadagnare gli ottavi.

COSA SERVE ALLA ROMA PER GLI OTTAVI NEL GRUPPO C

Dopo il pari dell'Olimpico contro il Bodo/Glimt e la vittoria dello Zorya contro il CSKA Sofia, i giallorossi, in svantaggio negli scontri diretti con i norvegesi si trovano con le spalle al muro in vista degli ultimi due impegni, rispettivamente contro i bulgari e gli ucraini.

Per giocare gli ottavi, senza passare dai sedicesimi, la Roma ha bisogno di fare più punti del Bodo/Glimt, dunque:

Due vittorie contro CSKA Sofia e Zorya e due sconfitte del Bodo/Glimt contro i due club

Quattro punti tra CSKA Sofia e Zorya a patto che il Bodo/Glimt ne faccia al massimo due

ROMA SECONDA E AI PLAYOFF

Se il quadro per gli ottavi diretti è abbastanza complicato, decisamente più semplice la qualificazione al turno successivo, ovvero i sedicesimi, per poi provare ad accedere alle migliori sedici.

In questo caso, Roma almeno ai sedicesimi se:

Batte lo Zorya

Sedicesimi certi se