Cosa serve alla Roma per la finale di Europa League

All'Olimpico la Roma si gioca l'accesso alla finalissima di Europa League contro una tra Villarreal ed Arsenal: tutte le combinazioni.

Una gara spettacolare è andata in scena nell'andata delle semifinali di Europa League. Manchester United e Roma hanno concluso sul 6-2 un primo match pieno di emozioni che porta i Red Devils ad avere un piede e mezzo nella finalissima del torneo dopo una rimonta da urlo.

La Roma ha ora chance minime per giocare la finale di Europa League e vincere la competizione: giallorossi o Manchester United affronteranno la vincente tra Villarreal ed Arsenal, con gli spagnoli grandi favoriti dopo il 2-1 del primo match giocato in casa.

ROMA IN FINALE DI EUROPA LEAGUE SE

Batte il Manchester United per 4-0

Batte il Manchester United con cinque o più goal di scarto

ROMA ELIMINATA IN SEMIFINALE SE

Pareggia contro il Manchester United

Perde contro il Manchester United

Batte il Manchester United con un goal di scarto

Batte il Manchester United con due goal di scarto

Batte il Manchester United per tre goal di scarto

Batte il Manchester United per 7-3

ROMA-MANCHESTER UNITED 6-2 AL 90'

Se i tempi regolamentari all'Olimpico dovessero terminare 6-2 in favore della Roma, la gara andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori in caso di zero goal negli ulteriori 30 minuti extra.