Cosa serve al PSG per la finale di Champions League

A Manchester si conoscerà la prima finalista della Champions League 2020/2021: tutte le combinazioni per City e PSG.

Vantaggio PSG, pareggio City, rimonta City. Dopo il 2-1 di Parigi, martedì 4 maggio si conoscerà la prima finalista della Champions League 2020/2021, in attesa della gara che vedrà protagoniste Chelsea e Real Madrid nella giornata di mercoledì. Tutto aperto, ma inglesi avanti grazie al successo in trasferta.

Il Manchester City è infatti favorito dopo la vittoria in casa del PSG, ma tutto può succedere: i britannici sognano la prima finale di Champions League della propria storia, i francesi vogliono tornarci ad un anno di distanza per dimenticare la sconfitta contro il Bayern della scorsa estate.

PSG IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SE

Batte il Manchester City per 3-2, 4-3 e via dicendo

Batte il Manchester City con due o più goal di scarto

MANCHESTER CITY IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SE

Batte il PSG

Pareggia contro il PSG

Perde contro il PSG per 1-0

MANCHESTER CITY-PSG 1-2 AL 90'

Visto il 2-1 dell'andata in favore del Manchester City all'andata, in caso di 2-1 per il PSG all'Etihad al 90', si andrà ai tempi regolamentari: se la situazione non dovesse cambiare, via ai calci di rigore per definire la prima finalista della Champions League 2020/2021.