Cosa serve alla Lazio per qualificarsi agli ottavi di Europa League? Cosa succede se arriva seconda o terza?

La Lazio si ferma ancora dopo qualche alto e basso di troppo: la squadra di Sarri non è andata oltre il 2-2 al 'Velodrome' di Marsiglia in Europa League, dove la situazione nel girone è molto intricata in ottica qualificazione agli ottavi a 180 minuti dal termine.

Immobile e compagni, dopo aver risposto all'iniziale rete di Milik su rigore, hanno rimontato con le marcature di Felipe Anderson e dello stesso bomber campano, salvo poi farsi raggiungere da Payet nel finale: un punto utile per mantenere il secondo posto solitario con cinque punti, tre in meno rispetto al Galatasaray capolista e rispettivamente uno e tre in più di Marsiglia e Lokomotiv Mosca.

LAZIO AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE...

Per festeggiare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League la Lazio dovrà concludere il girone al primo posto: ci riuscirà con certezza in caso di successo sia contro il Lokomotiv Mosca che il Galatasaray, con la sfida ai turchi prevista all'Olimpico all'ultimo turno, a patto che la squadra di Istanbul non batta il Marsiglia o che, in situazione di parità, la differenza reti negli scontri diretti sia a favore della squadra di Sarri. Attualmente è il Galatasaray ad essere in vantaggio sulla Lazio in virtù dell'1-0 maturato in terra turca grazie all'autorete di Strakosha.

Ottavi raggiungibili, seppur in maniera più tortuosa, anche tramite la seconda piazza: la sicurezza aritmetica arriverebbe in caso di tre punti con il Lokomotiv e di sconfitta nel prossimo turno del Marsiglia, a quel punto non più una minaccia.

A partire da quest'anno, soltanto le prime classificate di ogni raggruppamento saranno sicure del pass per gli ottavi di finale di Europa League, mentre le seconde saranno costrette a giocare un turno in più (ossia i sedicesimi) con le terze classificate dei gironi di Champions League.

LAZIO TERZA IN CLASSIFICA

Un eventuale terzo posto non significherebbe fine dei giochi in Europa per la Lazio, ma piuttosto chance di dire la propria nel contesto della Conference League.

Le terze dei gironi di Europa League, infatti, se la vedranno con le seconde dei gruppi di Conference League ai sedicesimi di finale, per la conquista di un posto tra le migliori sedici della terza competizione continentale.