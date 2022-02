Cosa serve alla Juventus per qualificarsi ai quarti di Champions League 2022?

Guizzo immediato di Dusan Vlahovic, pareggio di Dani Parejo. La Juventus non è riuscita a gestire l'immediato vantaggio siglato dopo 32 secondi dal centravanti serbo, a segno al primo pallone toccato in Champions League nella propria carriera, e si è fatta riprendere sull'1-1 dal Villarreal nella gara d'andata degli ottavi di finale della competizione.

È un pareggio, quello scaturito dall'Estadio de la Ceramica di Vila-Real, che potrebbe comunque andare a vantaggio della Juventus. Ma solo e soltanto perché i bianconeri disputeranno la gara di ritorno del 16 marzo all'Allianz Stadium di Torino, davanti ai propri tifosi. E infatti sbaglia chi pensa che la Juve ora possa passare anche con uno 0-0, in quanto da questa stagione la regola del valore doppio dei goal segnati in trasferta è stata abolita sia in Champions League che in Europa League.

In sostanza, la Juventus dovrà vincere con qualsiasi risultato per approdare ai quarti di finale di Champions League. Potrà anche permettersi di pareggiare al 90' e poi al 120', ma dovrà successivamente imporsi agli eventuali calci di rigore.

JUVENTUS AI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SE...

Batte il Villarreal con qualsiasi risultato

JUVENTUS ELIMINATA DALLA CHAMPIONS LEAGUE SE...

Perde contro il Villarreal con qualsiasi risultato

COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO

Come detto, i goal segnati in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Champions League non valgono più doppio. Se fino alla scorsa edizione la Juventus si sarebbe qualificata con un semplice 0-0 all'Allianz Stadium, dunque, da quest'anno non sarà più così.

In sostanza, se la Juventus e il Villarreal pareggeranno anche al ritorno con qualsiasi risultato (0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo) al termine dei tempi regolamentari, il match proseguirà ai tempi supplementari. E se il pareggio persisterà anche ai supplementari, ogni decisione sarà rimandata ai calci di rigore.