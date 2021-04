Cosa serve all'Empoli per essere promosso in Serie A

La squadra toscana ha staccato tutti in classifica e vola verso il ritorno nella massima serie: tutte le combinazioni nelle prossime giornate.

Retrocesso dalla Serie A nel 2019, fermatosi ai playoff di Serie B nel 2020, l'Empoli si prepara al ritorno nella massima serie. Il campionato 2020/2021 ha visto la squadra di Dionisi praticamente sempre in testa da inizio campionato, capolista solitaria dal 17esimo turno in avanti. Ora, promozione più vicina.

Ultime giornate in Serie B per un Empoli che punta ad ottenere la promozione il prima possibile per evitare sorprese nelle ultime gare di stagione: il vantaggio accumulato sulla terza è comunque considerevole per poter pensare ad un ritorno in Serie A senza dover aspettare le ultimissime gare dell'annata 20/21.

EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A SE...

Batte Brescia e Ascoli e allo stesso tempo la Salernitana (attualmente terza) ottiene al massimo un punto contro Monza e Venezia

La distanza da considerare è ovviamente quella tra l'Empoli prima in classifica e la terza, visto e considerando che anche la seconda sarà direttamente promossa in Serie A. Dopo il 34esimo turno quadro più completo, con una tra Lecce e Salernitana come seconda della classe in vista della decisiva giornata dell'infrasettimanale.

Per 'sicurezza' dell'Empoli, nel 34esimo e 35esimo turno, anche il Lecce, nei match contro Vicenza e Cittadella, dovrebbe ottenere al massimo un punto. Questo se dovesse risultare terzo dopo l'infrasettimanale.

EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A QUANDO?

La prima data utile per la promozione dell'Empoli in Serie A è il 20 aprile, ovvero nell'infrasettimanale del 35esimo turno in cui saranno impegnate tutte le squadre di Serie B. In tale giornata la squadra di Dionisi se la vedrà contro l'Ascoli, la Salernitana contro il Monza e il Lecce contro il CIttadella.

QUANTI PUNTI SERVONO ALL'EMPOLI PER LA PROMOZIONE IN A?

Senza dover guardare ai risultati di Monza, Salernitana e Venezia, l'Empoli può semplicemente guardare a sè stesso: con dieci punti nelle ultime sei gare (i toscani hanno una sfida in meno da disputare rispetto alle altre contendenti alla Serie A), la promozione sarebbe sicura e matematica.

Tra l'altro l'Empoli può contare sul 5-0 dell'andata contro la Salernitana e dunque uno scontro diretto quasi sicuramente a favore, a meno di un 6-0 nel ritorno in Campania. Se la squadra di Castori dovesse confermarsi come terza, a quel punto alla squadra toscana basterebbero nove punti per la promozione.

Lecce ed Empoli hanno invece pareggiato la gara d'andata per 2-2 e il match di ritorno per definire il vantaggio negli scontri diretti si giocherà il 7 maggio, con una prima promozione in Serie A probabilmente già avvenuta.