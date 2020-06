Cosa serve al Bayern Monaco per vincere la Bundesliga? Quando sarà matematico il titolo?

Il Bayern Monaco può diventare campione di Germania già nel prossimo turno di Bundesliga, al Borussia Dortmund serve un miracolo sportivo.

COSA SERVE AL BAYERN PER VINCERE LA BUNDESLIGA?

La è tornata in campo in grande stile: nonostante gli stadi vuoti il campionato tedesco ha subito ripreso con il tour de force fino al big match tra, vinto dalla squadra di Flick. I bavaresi hanno così ampliato il distacco dai gialloneri e ora hanno più di una mano sul titolo.

Attualmente il è capolista della Bundesliga con 70 punti in 30 partite, frutto di 22 vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Un bottino che ha permesso agli uomini di Flick di arrivare a quattro turni dal termine con un ampio distacco di sette punti sui gialloneri, con ancora 12 punti in palio da qui alla fine.

Il Bayern potrà dunque laurearsi campione di già nel prossimo turno di campionato: se la capolista dovesse vincere e il dovesse perdere scatterà la festa a Monaco.

L'allenatore dei bavaresi dovrà fare però fare a meno di due pedine fondamentali come Muller e Lewandowski, entrambi squalificati: una leggera speranza in più per il Dortmund, che necessita di un vero e proprio miracolo sportivo per quella che sarebbe una rimonta incredibile.

QUANDO PUO' ESSERE CAMPIONE IL BAYERN MONACO?

Sabato 13 giugno il Bayern Monaco potrà laurearsi campione di Germania: la squadra bavarese ospiterà alle 18.30 il : se dovesse vincere e il Borussia Dortmund dovesse perdere scatterà la matematica assegnazione del titolo.

Se il Dortmund dovesse invece pareggiare il discorso sarebbe rinviato, considerando che a quel punto sarebbero nove le lunghezze di distanza con ancora nove punti in palio prima della fine del torneo.