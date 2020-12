Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions

Dopo il pareggio contro il Midtjylland l'Atalanta ha due risultati su tre nell'ultimo turno di Champions contro l'Ajax per accedere agli ottavi.

Dopo l'impresa di Anfield l' ha rallentato la propria corsa in in casa contro il Midtjylland: la Dea occupa però ancora il secondo posto alle spalle del e dovrà giocarsi tutto all'ultimo turno sul campo dell' .

COSA SERVE ALL'ATALANTA PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI?

Per qualificarsi agli ottavi l'Atalanta dovrà ottenere almeno un pareggio sul campo dell'Ajax.

L'articolo prosegue qui sotto

I nerazzurri infatti, grazie alla vittoria del Liverpool sui lancieri, hanno ancora un punto di vantaggio e avranno dunque due risultati utili su tre per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Altre squadre

In questo senso il goal di Romero ha regalato un importante vantaggio alla Dea in vista dello scontro diretto finale: solo in caso di sconfitta ad Amsterdam gli uomini di Gapserini sarebbero eliminati dalla competizione.

L'ATALANTA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE