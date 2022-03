Cosa serve alla Roma per qualificarsi ai quarti di Conference League?

Chiusa l'andata degli ottavi di Conference League, la Roma si concentra sul match di ritorno all'Olimpico. In città arriva il Vitesse: la squadra olandese ospite dei giallorossi per provare a conquistare i quarti del torneo e continuare a lavorare per la vittoria della prima edizione del torneo UEFA.

Nella gara d'andata giocata in Olanda, la Roma è riuscita a ottenere un successo di misura arrivato grazie alla rete di Oliveira a fine primo tempo: un risultato di platino, considerando le tante occasioni del Vitesse prima del goal che ha dato al team Mourinho un vantaggio non da poco in vista del ritorno del 17 marzo.

ROMA QUALIFICATA AI QUARTI DI CONFERENCE SE...

Vince con qualsiasi risultato

Pareggia con qualsiasi risultato

ROMA ELIMINATA SE...

Perde con due o più goal di scarto nei tempi regolamentari o supplementari

Perde ai rigori dopo aver perso con un goal di scarto nei tempi regolamentari e supplementari

COSA SUCCEDE IN CASO DI 1-0 o 2-1 PER IL VITESSE?

Si va ai tempi supplementari. Se il Vitesse dovesse battere la Roma con un goal di scarto (1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e via dicendo) nei tempi regolamentari, la partita proseguirà per altri 30 minuti e in caso di conferma del risultato, con i calci di rigore.

Come noto non è infatti più prevista la regola dei goal in trasferta, ragion per cui a parità di reti segnate si va comunque avanti con supplementari ed eventualmente rigori anche davanti ad un maggior numero di reti segnate in trasferta.