Cosa serve alla Roma per i gironi di Conference League

I giallorossi si giocano all'Olimpico l'accesso ai gruppi del nuovo torneo: Roma di Mourinho qualificata se...

Una delle squadre più temibili, di fronte alla Roma. Nell'andata dei playoff di Conference League, la formazione giallorossa guidata da Mourinho ha vinto 2-1 contro il Trabzonspor, compagine turca che può contare su ex Serie A come Hamsk e Gervinho.

Ora il ritorno per poter approdare nella fase a gironi della nuova competizione europea all'Olimpico, con i tifosi presenti. Una gara essenziale per poter giocare in Europa anche in questa annata dopo la mancata qualificazione della scorsa Serie A a Europa League o Champions.

ROMA AI GIRONI DI CONFERENCE LEAGUE SE...

Da questa stagione, dal 2021/2022, è stata abolita la regola dei goal in trasferta. Ragion per cui la Roma potrebbe perdere di misura subendo più reti dell'andata ma non essere eliminata, come sarebbe invece avvenuto nelle altre stagioni.

Ergo, perdendo per 3-2, 4-3 e via dicendo all'Olimpico, la Roma non dovrebbe salutare la competizione per il maggior numero di goal segnati dal Trabzonspor in trasferta, ma si giocherebbe la qualificazione al turno successivo ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Batte il Trabzonspor

Pareggia contro il Trabzonspor

ROMA ELIMINATA DALLA CONFERENCE LEAGUE SE...

Perde contro il Trabzonspor con due goal di scarto

Perde contro il Trabzonspor per un goal di scarto (0-1, 2-3, 3-4 e via dicendo) in tempi regolamentari e supplementari, cadendo poi ai rigori

Perde contro il Trabzonsport 1-2 nei tempi regolamentari, subendo un altro goal nei supplementari o perdendo ai rigori dopo l'1-2 al 120'

ROMA-TRABZONSPOR AI SUPPLEMENTARI SE...