Cosa serve alla Lazio per qualificarsi agli ottavi di Champions

La Lazio è ad un passo dall'accesso agli ottavi di Champions League: la certezza potrebbe arrivare anche in caso di k.o. col Borussia Dortmund.

Manca ormai pochissimo alla per festeggiare l'approdo tra le migliori 16 squadre della : la situazione nel girone F è abbastanza tranquilla per i biancocelesti, impegnati sul campo del nella quinta e penultima giornata.

Immobile e compagni occupano il secondo posto con otto punti, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi, ad una lunghezza di distanza proprio dai gialloneri. A quattro punti troviamo il , a quota uno lo .

COSA SERVE ALLA LAZIO PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI?

La Lazio sarebbe certa della qualificazione agli ottavi qualora riuscisse nell'impresa di battere il nel suo stadio: a quel punto aumenterebbero considerevolmente le possibilità di accedere al turno successivo in qualità di prima squadra del raggruppamento.

Altre squadre

La vittoria non è l'unico risultato utile: basterebbe anche il pareggio a Dortmund, in concomitanza con una mancata vittoria del Club Brugge contro lo Zenit. Ottavi sicuri addirittura anche in caso di sconfitta, a patto che i russi sconfiggano i belgi.

LA LAZIO SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE