La Juventus si qualifica in Champions League 2023 se... Cosa serve per la matematica

Inter e Milan in Champions League, Napoli e Juventus ad un passo. Ultime opportunità per la Roma, unica squadra che può ancora strappare un pass europeo ad azzurri e bianconeri. Sembra ormai mancare solamente la matematica per la qualificazione di quest'ultime nel massimo torneo continentale.

La Juventus si è sfilata dalla corsa Scudetto perdendo il Derby d'Italia contro l'Inter, con i bianconeri a caccia della Champions come obiettivo minimo in attesa di provare a lottare punto a punto per il titolo nel 2022/2023. Si vedrà nella prossima annata.

Batte il Venezia e la Roma non batte il Bologna

JUVENTUS IN EUROPA LEAGUE SE...

La Roma vince le ultime quattro giornate e la Juventus non va oltre tre punti nelle stesse gare.

JUVENTUS E ROMA A PARI PUNTI

In caso di conclusione del torneo con gli stessi punti in classifica, ad andare in Champions sarebbero i bianconeri. Gli scontri diretti sono infatti a favore della Juventus, che ha conquistato entrambe le sfide della Serie A 2021/2022.

JUVENTUS, ROMA E NAPOLI A PARI PUNTI

In caso di conclusione a 70 punti da parte di Juventus, Roma e Napoli, verrebbe usata la classifica avulsa, mini-graduatoria che considera gli scontri diretti tra le tre squadre durante il 2021/2022. I bianconeri hanno ottenuto sette punti in queste gare, mentre il Napoli 6. I giallorossi invece, appena 2. Ragion per cui davanti a questa remota eventualità, Juventus e Napoli andrebbero in Champions.