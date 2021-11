Era partita male, ma ha sfruttato le ultime partite per rimettersi in carreggiata e viaggiare verso gli ottavi di Champions League per la prima volta dopo dieci anni. Battuto lo Shakhtar nella penultima sfida del proprio girone, il D, l'Inter di Inzaghi continua ad acquistare fiducia in se stessa.

Presasi la qualificazione agli ottavi, ora l'Inter proverà a tornare protagonista in Champions come fece più di undici anni fa. Dal 2011 al 2021, di fatto, zero accessi agli ottavi e tante delusioni.

Ora, però, la sfida decisiva dell'ultimo turno per poter passare alla fase ad eliminazione diretta come testa di serie, evitando così le big di prima fascia.

INTER PRIMA DEL GIRONE SE...

Batte il Real Madrid

INTER AGLI OTTAVI COME SECONDA SE...