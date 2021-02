Cosa serve al Milan per gli ottavi di Europa League

Milan fermato a Belgrado contro la Stella Rossa: decisivo il ritorno a San Siro per approdare alla fase successiva.

Turnover per la gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e Milan fermato a Belgrado contro la Stella Rossa. I rossoneri non sono andati oltre il 2-2 in trasferta, con Pankov che ha prima segnato un'autorete e causato un rigore, per poi segnare la rete del pari all'ultimo secondo.

Ora il Milan dovrà conquistare gli ottavi di Europa League in casa, con la Stella Rossa di Stankovic chiamata all'impresa per poter proseguire la stagione continentale. Rossoneri comunque favoriti per il passaggio al turno successivo.

IL MILAN AGLI OTTAVI SE...

Pareggia 0-0 contro la Stella Rossa

Pareggia 1-1 contro la Stella Rossa

Pareggia 2-2 nei tempi regolamentari e poi vince ai supplementari o ai rigori

Vince contro la Stella Rossa con qualsiasi risultato

MILAN FUORI DALL'EUROPA LEAGUE SE...