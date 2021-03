Cosa serve al Barcellona per i quarti di Champions

Surclassato 4-1 nella gara d'andata, i blaugrana sono chiamati all'impresa in casa del PSG per passare al turno successivo.

Per l'ennesima stagione, il Barcellona e Messi rischiano di uscire anzitempo dalla Champions League. Dopo la batosta contro il Bayern Monaco nella passata stagione, i catalani sono stati battuti pesantemente nell'andata degli ottavi del torneo contro il PSG.

La sfida di ritorno contro i parigini evoca dolci ricordi per i blaugrana, visto il 6-1 con cui Messi e compagni ribaltarono al Camp Nou il 4-0 subito a Parigi. Stavolta però c'è da espugnare il campo avversario, senza i propri tifosi al seguito come in passato.

BARCELLONA AI QUARTI SE...

Batte il PSG per 4-0

Batte il PSG per 2-5, 3-6 e così via, dunque tre goal di scarto ma superiore al 4-1

Batte il PSG con cinque goal di scarto o superiori

BARCELLONA FUORI DALLA CHAMPIONS SE...