Cosa serve a Milan e Inter per vincere lo Scudetto? Tutte le combinazioni dell'ultima giornata

Una volata da brividi. Uno scudetto da decidere al fotofinish con Milan e Inter a contenderselo fino agli ultimi istanti della stagione. A 90 minuti dal termine del campionato, rossoneri e nerazzurri sono ancora in corsa per il titolo.

Il successo della squadra di Simone Inzaghi a Cagliari per 3-1 tiene vive le speranze scudetto dei nerazzurri, che nell'ultimo turno ospiteranno a San Siro una Sampdoria già salva con un orecchio a quanto accade al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, dove la capolista Milan affronta i padroni di casa del Sassuolo.

Il Diavolo di Pioli ha due punti in più della Beneamata, a cui si aggiunge l'ulteriore vantaggio dello scontro diretto a favore, grazie alla vittoria per 2-1 conquistata nel derby di ritorno dopo l'1-1 dell'andata.

Un fattore determinante nelle combinazioni dei risultati degli ultimi 90 minuti di campionato. Domenica 22 maggio le due formazioni meneghine saranno in campo contemporaneamente alle ore 18 in una sfida a distanza che mette in palio il titolo di campione d'Italia.

SCUDETTO AL MILAN SE...

Vince contro il Sassuolo

Pareggia contro il Sassuolo

Perde contro il Sassuolo e l'Inter perde contro la Sampdoria

Perde contro il Sassuolo e l'Inter pareggia contro la Sampdoria

SCUDETTO ALL'INTER SE...

Batte la Sampdoria e il Milan perde contro il Sassuolo

MILAN E INTER A PARTI PUNTI

Milan e Inter possono arrivare a pari punti, a quota 84. In caso di pareggio dei rossoneri a Reggio Emilia e vittoria dei nerazzurri contro la Sampdoria, le due squadre si troverebbero appaiate in vetta alla classifica.

Il regolamento della Serie A premierebbe il 'Diavolo', vincitore dello Scudetto: il primo criterio da tenere in considerazione è quello degli scontri diretti.

Nel derby d'andata è arrivato il pareggio col risultato di 1-1, mentre a ritorno, il 5 febbraio, a imporsi fu il Milan in rimonta grazie a una doppietta di Giroud.