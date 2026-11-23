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Nella festa del Milan contro il Frosinone hanno segnato un po' tutti: perfino Gonçalo Ramos, finalmente capace di sbloccarsi. Adrien Rabiot no, non ha segnato. Conta qualcosa? Zero. Perché proprio lui, nonostante questo, è stato l'MVP indiscusso della goleada di domenica.

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Rabiot non ha solamente fatto tanto, o tantissimo: ha fatto semplicemente di tutto. Come un leader, si è preso sulle spalle il Milan in ogni modo e gli ha permesso di vivere un tardo pomeriggio che, dopo l'incrocio scheggiato da Masini dopo pochi minuti, sembrava non presentarsi così semplice.

E ora c'è una questione che diventa sempre più d'attualità: quella del rinnovo del contratto di Rabiot. Il punto numero uno all'ordine del giorno rossonero.

UOMO ASSIST

Rabiot non ha segnato, dicevamo. Ma ha fatto segnare. Non un compagno: addirittura due... e mezzo. Nel senso che l'ex juventino ha mandato in tilt Calvani inducendolo all'autorete dell'1-0, poi in combinazione con Moreira ha consentito a Ramos di uscire dal digiuno, quindi ha spedito in porta pure Jashari.

Fanno due assist vincenti e mezzo, appunto. Più altri che i compagni non hanno sfruttato. Una prestazione che lo colloca di diritto tra i migliori della dodicesima giornata di campionato.

Non solo: Rabiot contro i ciociari è salito a quota 11 nel numero delle partecipazioni a un goal in campionato, dunque reti più assist. Solo Donyell Malen (14, ovvero 12+2) ha fatto meglio di lui fino a questo momento. Come a dire che Adrien è uno dei migliori dell'intera Serie A, non solo del dodicesimo turno.

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L'EPISODIO CON RAMOS

Che Rabiot rivesta da quand'è arrivato dal Marsiglia un'importanza fondamentale per il Milan, è testimoniato da tutta una serie di episodi. Dalle prestazioni, intanto. Dalle dichiarazioni da leader per dare la sveglia alla squadra nei momenti bui. E poi anche da quel che è accaduto nella ripresa della partita contro il Frosinone.

Ramos, l'autore del 2-0, ha accusato un lieve problema muscolare. La particolarità? È stato Rabiot a consigliare ad Amorim di toglierlo dal campo per non rischiare complicazioni, in maniera puramente preventiva. Venendo puntualmente ascoltato. Al posto dell'ex centravanti del PSG è entrato Cisse, poi autore del poker.

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Lo stesso Ramos non avrebbe voluto abbandonare il campo: quando si è riportato in panchina, lo ha fatto con un volto piuttosto scuro e contrariato. Ma Amorim ha messo in pratica il consiglio di Rabiot: segno di quanto l'allenatore portoghese tenga in considerazione il proprio leader in campo.

Getty Images

"UNO DEI MIGLIORI MAI ALLENATI"

In questa direzione vanno le parole dello stesso Amorim a DAZN, dopo Milan-Frosinone, quando l'argomento si è spostato sulla prestazione di Rabiot:

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"Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato al PSG: ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga. Ovviamente è un giocatore che può giocare da 10, da trequartista, può giocare anche da numero 8, può giocare anche da play un po' più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato, è uno dei migliori centrocampisti d'Europa in questo momento".

COSA MANCA PER IL RINNOVO

"Vogliamo che rimanga", già. Ed in effetti la questione rinnovo di Rabiot è diventata sempre più calda in casa Milan. Anche se il contratto del francese non andrà in scadenza al termine della stagione: accadrà tra poco meno di due anni, il 30 giugno del 2028.

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Poco conta: il Milan si è naturalmente già mosso, per evitare che il tempo passi e che Rabiot entri nel 2027/28 da potenziale parametro zero, con tutte le conseguenze negative del caso. I colloqui con il calciatore, e soprattutto con la madre Veronique, sono in corso con la speranza di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Rabiot e la madre hanno chiesto un ingaggio da 8 milioni di euro più bonus fino al 2029, allungando dunque il vincolo di un altro anno; il Milan vorrebbe invece blindare il calciatore fino al 2030 o 2031, ma a una cifra più bassa per quanto riguarda la parte fissa.

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Lavori in corso, insomma. Con una consapevolezza, già evidente da più di un anno ma diventata ancora più palese contro il Frosinone: il Milan non può proprio permettersi di fare a meno di Rabiot. In tanti, tantissimi sensi.