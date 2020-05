Cosa manca al Liverpool per vincere la Premier League

La ripresa annunciata della Premier League fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi dei Reds: ecco cosa manca agli uomini di Klopp per vincere.

Il 3 aprile scorso, la Premier League aveva annunciato la sospensione del campionato fino a data da destinarsi, dopo l'iniziale stop decretato il 13 marzo, a causa del Coronavirus. Giovedì è arrivata invece l'ufficialità della ripresa: 17 giugno. Con tutte le restrizioni del caso, come le partite in campo neutro.

Ai tifosi del , comunque, è bastato avere una data per poter tirare un sospiro di sollievo. La squadra di Klopp aveva cannibalizzato il campionato dalla prima giornata, ma la pausa e l'incertezza sul futuro rischiavano di compromettere la vittoria del titolo. E non uno banale, bensì il primo dall'introduzione della Premier League nel 1992. E il primo dopo 30 lunghissimi anni di digiuno e attesa.

COSA MANCA AL LIVERPOOL PER VINCERE LA PREMIER?

A questo punto sembra soltanto una questione di tempo: il Liverpool è avviato verso la vittoria della Premier League. Ma manca ancora qualcosa, pochi punti che possano far partire ufficialmente la festa nel Merseyside e far raggiungere a Klopp un nuovo successo nella sua carriera, dopo la conquistata lo scorso anno in finale col .

Al momento il Liverpool ha 82 punti, frutto di 27 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il secondo in classifica è a quota 57, a 25 punti di distanza, con soltanto 28 partite giocate. Per la matematica certezza di vincere, ai 'Reds' basterà totalizzare 6 punti da qui a fine stagione, posto che gli 'Sky Blues' le vincano tutte. Non ne basteranno cinque, nonostante il City possa arrivare al massimo a 87, perché la prima discriminante in caso di parità di punti in è la differenza reti.

In realtà comunque il primo match poi il Liverpool potrebbe averlo sulla racchetta nella prima partita in calendario (il quale è ancora da stabilire): qualora il City dovesse perdere, una vittoria regalerebbe il titolo con otto giornate d'anticipo e una lunghissima passerella trionfale. La squadra di Pep peraltro è l'unica su cui il Liverpool dovrà fare la corsa, visto che già con la terza, il , il vantaggio è aritmeticamente incolmabile.

Comunque, sarà solo una questione di tempo: due vittorie in nove partite sembrano un'impresa alla portata di una squadra che finora in campionato ha totalizzato 27 successi su 29.