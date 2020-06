Cosa ha detto Napoli-Inter per Conte: sprazzi di Eriksen, Lautaro distratto

Conte ha trovato la posizione migliore per Eriksen, ma deve fare i conti con un Lautaro forse distratto dalle voci sul Barcellona.

L' esce dal 'San Paolo' con un pareggio che non basta per centrare la qualificazione alla finale di Coppa . Sfuma così uno degli obiettivi stagionali dei nerazzurri.

Conte però può sorridere almeno per la prestazione offerta da Eriksen , soprattutto nel primo tempo. Il danese, schierato nella sua posizione naturale dietro le punte, ha mostrato sprazzi del suo talento.

Oltre al goal segnato direttamente da corner, Eriksen ha cercado di innescare la coppia d'attacco a dire il vero senza troppa fortuna. Anche perché proprio Lautaro Martinez è invece una delle note meno positive nella notte di .

L'argentino già prima della sosta era apparso meno brillante del solito. Sensazione confermata anche in , col Toro forse distratto dalle tante voci sul suo sempre più probabile trasferimento al . Mentre Lukaku, pur non al top, ha lottato obbligando Ospina a un grande intervento.

Il tutto senza tralasciare il grave errore di posizionamento commesso da tutta la squadra in occasione del goal di Mertens quando, su corner a proprio favore, l'Inter ha permesso a Insigne di involarsi da solo verso l'area nerazzurra mentre a cercare di chiuderlo c'era addirittura Eriksen. Una sbavatura che Conte non avrà certamente gradito.

Così come qualche errore di troppo in fase di disimpegno specie in fase difensiva. Tutte sbavature comprensibili dopo tre mesi lontano dai campi ma che potrebbero costare cari alla ripresa del campionato.