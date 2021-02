Cosa fare con Eriksen al fantacalcio: svincolarlo o no all'asta di riparazione

Perché prendere Christian Eriksen al Fantacalcio e perché no: la quotazione, il suo ruolo nell’Inter e la gestione all'asta di riparazione.

Solo poche settimane fa la sua avventura all’Inter sembrava essere praticamente giunta al capolinea. Christian Eriksen, invece, non solo è stato è stato uno dei protagonisti mancati della sessione di calciomercato invernale, ma si riscopre più al centro del progetto nerazzurro di quanto non lo fosse a fine 2020.

Se infatti resta assodato il fatto che non sia, dal punto di vista tattico, un elemento ideale per il 3-5-2 di Antonio Conte, è anche vero che il tecnico sta lavorando su di lui al fine di trovargli una nuova posizione all’interno del suo centrocampo. La domanda allora a questo punto si fa inevitabile: conviene puntare su di lui al Fantacalcio? Ecco tutte le risposte...

QUOTAZIONE ERIKSEN FANTACALCIO

Per chi utilizza la piattaforma ‘Fantacalcio.it’ per il proprio campionato, la quotazione di Eriksen è di 8 fantamilioni tanto per il Classic quanto per il Mantra. Per quanto riguarda ‘Gazzetta’, altro strumento utilizzatissimo dai fantallenatori, la quotazione è invece di 21 fantamilioni. Sul fronte ruolo, il campione danese sarà centrocampista per il Classic e T per il Mantra.

ERIKSEN ALL'ASTA DI RIPARAZIONE

Cosa fare con Christian Eriksen all’asta di riparazione? Antonio Conte, parlando della rosa dell’Inter, è stato chiaro:

“Dietro Brozovic non abbiamo un altro giocatore con le caratteristiche da regista. Per questo stiamo impostando Christian cercando di tirare fuori il suo meglio anche in quella posizione”.

Tutto lascia quindi pensare che Eriksen sia visto come una sorta di ‘vice-Brozovic’ dal tecnico nerazzurro e quindi, se avete il centrocampista croato in rosa, può avere più di un senso ‘accompagnarlo’ con l’ex Tottenham. Nel caso in cui invece non abbiate Brozovic in rosa, Eriksen può risultare una scommessa intrigante. Il danese resta comunque un giocatore di primissimo livello e, quando chiamato in causa, può risolvere le partite anche da calcio da fermo.

La sua quotazione non è elevatissima, ma partendo da 1 il discorso si può fare ancora più agevole. Non saranno infatti probabilmente in moltissimi coloro che punteranno su Eriksen e questo potrebbe consentirvi di fare un piccolo affare. Considerando il fatto che non è propriamente un titolarissimo, potrebbe valere la pena prenderlo soprattutto nel caso in cui abbiate un centrocampo già al completo nel quale inserire una sorta di ‘jolly’.

PRENDERE O SVINCOLARE ERIKSEN AL FANTACALCIO

Quindi cosa fare con Eriksen al Fantacalcio? Vale la pena prenderlo? Il danese al momento non è titolare all’Inter, ma la sensazione è quella che nella seconda parte di stagione potrebbe rientrare maggiormente nelle rotazioni di Antonio Conte.

Il tecnico nerazzurro ultimamente gli ha concesso delle occasioni dal 1’ sia in Coppa Italia che in campionato ed il giocatore ha sostanzialmente risposto bene, dimostrando di poterci stare in cabina di regia. Perché diventi totalmente padrone del ruolo sarà forse necessaria ancora qualche partita, ma intanto, rispetto ad alcune settimane fa, non sembra più un elemento totalmente estraneo al progetto.

Come già detto, il fatto di avere eventualmente già Brozovic in rosa potrebbe rendere ogni ragionamento molto più semplice, ma in ogni caso, qualora aveste ancora la possibilità di riempire uno slot a centrocampo con un giocatore di qualità, ma al momento non titolare, un pensiero potrebbe comunque valer la pena farlo. Al momento è difficile immaginarlo nell’undici nerazzurro, ma la stagione è lunga e non è detto che le cose non possano cambiare. Le variabili, si sa, sono molteplici e possono fare la differenza nel corso di un Fantacampionato.

Quindi, ricapitolando: