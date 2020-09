Cosa fare con Perisic al Fantacalcio: nuovo ruolo nel 3-5-2 di Conte

Nuova avventura per Ivan Perisic, provato esterno a sinistra nel 3-5-2 di Conte: il croato ha confermato di voler restare in nerazzurro.

Le ultime dichiarazioni sembrano aver definitivamente spazzato via ogni voce di mercato: Ivan Perisic è tornato all'Inter per restare. Dopo l'esperienza al il croato potrebbe rappresentare un nuovo importante rinforzo per la squadra di mister Antonio Conte, che nel precampionato ha disegnato per lui un nuovo ruolo da esterno a tutta fascia.

Nel 3-5-2 del tecnico salentino Perisic ha dimostrato di poter fare l'esterno di sinistra sfruttando tutto l'atletismo di un giocatore che può far male negli inserimenti in fase offensiva. Un ruolo tutto nuovo ovviamente da assimilare, ma che apre le porte a una permanenza inaspettata fino a pochi giorni fa.

COSA FARE CON PERISIC AL FANTACALCIO

In chiave Fantacalcio resta però più di un dubbio sul nome di Ivan Perisic: le qualità del croato non sono in dubbio e se Conte dovesse decidere di affidargli a stagione in corso le chiavi della corsia di sinistra, il classe '89 potrebbe risultare l'arma in più di tanti fantallenatori.

In sede d'asta sarà sicuramente un nome gettonato per i numerosi bonus che ha sempre portato nelle ultime stagioni: il nuovo ruolo da esterno nel centrocampo a cinque gli impone però anche nuovi compiti difensivi che potrebbero limitarlo nelle percussioni in avanti. In più la concorrenza di Young e all'occorrenza di Kolarov potrebbero limitarne fortemente il minutaggio.

Il croato ha dalla sua però una spiccata duttilità, che gli permetterebbe di scendere in campo come alternativa anche a destra: la cosa certa è che l'ex Bayern ha manifestato la volontà di restare in nerazzurro, ma dovrà sgomitare per conquistarsi una maglia da titolare nei delicati meccanismi di Conte.