Cosa fare con Dzeko e Mayoral al fantacalcio nell'asta di riparazione

Svincolare o tenere Dzeko? Prendere Mayoral oppure no? Tutti i consigli per l'asta di riparazione del fantacalcio.

Cosa fare con Dzeko e Borja Mayoral al fantacalcio? E' probabilmente questa la domanda più frequente in vista dell'asta di riparazione.

Dzeko è diventato un vero e proprio caso nelle ultime settimane, tra lo scambio fallito con Sanchez e le frizioni con Fonseca che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite contro Spezia e Verona.

Parallelamente si è invece scatenato Borja Mayoral, autore di tre goal e due assist nelle ultime due giornate. Con l'eventuale trasferimento di Dzeko all'Inter ci sarebbero stati pochi dubbi su cosa fare al fantacalcio con i due attaccanti, ma adesso la situazione è cambiata.

TENERE O SVINCOLARE DZEKO AL FANTACALCIO?

Nelle ultime ore l'atmosfera a Trigoria si è fatta più serena e Dzeko è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo lo striscione esposto fuori dall'Olimpico dai tifosi che chiedevano la riappacifizazione tra il bosniaco e Fonseca.

Il primo passo è stato fatto e Dzeko va verso una convocazione per la partita contro la Juventus. Probabilmente ci vorrà del tempo prima che riconquisti la piena fiducia di Fonseca e il posto da titolare fisso, tuttavia è impensabile che faccia la riserva fino al termine della stagione.

Il consiglio per il fantacalcio è quindi quello di non svincolare Dzeko, perchè la sensazione è che alla lunga tornerà ad essere lui il titolare al centro dell'attacco. Al massimo si può valutare di inserirlo in qualche scambio nell'asta di riparazione, altrimenti va tenuto.

PRENDERE BORJA MAYORAL AL FANTACALCIO?

Per quanto riguarda Mayoral la situazione cambia decisamente con la permanenza di Dzeko. Di sicuro lo spagnolo ha dimostrato di essere all'altezza e lo dicono i numeri delle ultime giornate. Contro la Juventus sarà quasi certamente ancora lui il titolare, ma nel resto della stagione il dualismo con Dzeko si riproporrà in ogni giornata.

Mayoral rimane comunque un acquisto di prima fascia per l'asta di riparazione e diventa quasi un obbligo prenderlo se avete in rosa proprio Dzeko. Perchè una cosa è certa: non giocheranno mai insieme. Di sicuro Mayoral avrà molto più spazio rispetto a prima, ma il ballottaggio con Dzeko sarà una costante. Il consiglio è quello di puntare su Mayoral al fantacalcio, perché è in gran forma e porterà altri bonus. Ma attenzione a non strapagarlo, specie se state cercando un titolare fisso per rafforzare il vostro attacco.