Cosa fare con De Paul al Fantacalcio: tra Udinese e Leeds, futuro in bilico

Uno dei casi di mercato da risolvere in queste ultime settimane di trattative è legato al futuro di Rodrigo De Paul, corteggiato dal Leeds di Bielsa.

Rodrigo De Paul tra e : il futuro del centrocampista argentino è tutto da scrivere. In queste ore si sono intensificati i contatti tra le due società per una trattativa che avanza spedita ma che sembra ancora lontana, al momento, dal traguardo finale. C'è distanza tra domanda e offerta, con i Pozzo che valutano De Paul non meno di 35 milioni e il Leeds di Radrizzani e Bielsa arrivato ad offrire 25 milioni più bonus.

La volontà di tutti, visto anche l'accordo già raggiunto tra Rodrigo e il club neopromosso in Premier League, è quella di arrivare a un happy ending: dopo 4 stagioni in bianconero De Paul è fortemente attratto dall'idea di misurarsi in un nuovo campionato e con un allenatore dal grande fascino come Bielsa. A convincere l'argentino anche un ricco contratto da circa 4 milioni di euro a stagione.

COSA FARE CON DE PAUL AL FANTACALCIO

De Paul è uno dei centrocampisti più interessanti della e in chiave Fantacalcio, ma i dubbi legati alla sua permanenza a Udine invitano a fare qualche riflessione se siete chiamati ad affrontare l'asta in questi giorni. La sua quotazione Fantacalcio è alta, 20 crediti, giustificata dal bottino della scorsa stagione (7 goal e 6 assist) e dalla continuità tattica rappresentata dalla conferma in panchina di Gotti.

Il rischio però di vederlo lasciare il Friuli per sbarcare in Premier League, come detto, è alto: puntare su di lui è una scommessa per cuori forti, un azzardo che però può rivelarsi una mossa decisiva per il vostro fantacalcio. In una classica asta con 500 crediti, investite non più di 40 crediti per lui, cercando di prenderlo come secondo centrocampista e non come top player del vostro centrocampo.