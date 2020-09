Cosa fare con Criscito al Fantacalcio: tra l'infortunio e i dubbi di Maran

Domenico Criscito non ci sarà nella partita tra Genoa e Crotone, il capitano del Grifone è attualmente infortunato, come detto da Maran.

Domenico Criscito è uno dei giocatori più importanti del , o per lo meno è stato così nelle ultime due stagioni. Ma il difensore del Grifone, nonché capitano, non sarà a disposizione per la prima giornata di contro il .

In conferenza stampa lo ha annunciato lo stesso Rolando Maran, non specificando però il problema fisico.

"Criscito e Sturaro sono tra quelli che non possono essere utilizzati".

Dichiarazioni che hanno fatto da eco a quelle del direttore sportivo, Daniele Faggiano.

"Criscito sta facendo allenamento differenziato, purtroppo siamo già in una situazione di emergenza e non è il massimo per la prima giornata".

E però c'è anche un alone di mistero che accerchia la figura di Domenico Criscito. Rolando Maran potrebbe non puntare su di lui al 100% come fatto dagli altri allenatori del Genoa in passato. Ed in effetti sulle fasce difensive il club ha già acquistato Zappacosta e soprattutto Czyborra, proprio sulla fascia sinistra di Criscito.

COSA FARE CON CRISCITO AL FANTACALCIO

E quindi cosa fare con Domenico Criscito al fantacalcio? La situazione non è ancora limpida, né sul suo infortunio e né sulla situazione generale della gerarchia personale di Rolando Maran.

Certo è però che la puntata su Domenico Criscito si può sempre fare, incrociando le dita e sperando che tutto possa tornare come l'anno scorso per lui. D'altronde si tratta dell'unico rigorista difensore della Serie A, cosa che potrebbe fare proprio la differenza al fantacalcio.