Cosa cambia su FIFA 20 senza la licenza della Juventus? La squadra si chiamerà Piemonte Calcio

Senza i diritti per l'utilizzo del nome della Juventus, su FIFA si potrà utilizzare il Piemonte Calcio: in rosa i giocatori reali del club bianconero.

Non cercate la su FIFA 2020: non la troverete, perché il club bianconero ha stretto una partnership esclusiva con la Konami. O meglio, sarà regolarmente presente, ma con un altro nome: Piemonte Calcio.

A comunicarlo è stata la stessa FIFA, che si è vista privata della licenza per l'utilizzo del nome della Juventus e ha agito di conseguenza. Un episodio non nuovo e già accaduto in passato con altre squadre, ma l'assenza del club campione d' fa chiaramente rumore.

In ogni caso, come spiegato ancora da FIFA, la mancata acquisizione dei diritti riguarderà unicamente il nome della Juventus. Senza toccare dunque i calciatori della rosa.

"Il Piemonte Calcio utilizzerà giocatori reali e autentici su FIFA 20 e FIFA 20 Ultimate Team".

Insomma, si potrà segnare un goal in rovesciata con Cristiano Ronaldo e dribblare sulla trequarti con Dybala. Intervenire in scivolata con Chiellini e parare un rigore con Szczesny. A beneficiarne, però, non sarà la Juventus: sarà il Piemonte Calcio.